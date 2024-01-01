Bulutlara Esir Olduk Şarkı Sözleri
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Oğuzhan Koç
Bulutlara Esir Olduk
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yine yaz bitti
biz göremeden güneşi
bulutlara esir olduk
kararıp gitti, yıllarım bilemeden
neşeyi büyük sandıklara koyduk
gelen olmadı yerine
kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye
i̇nan olmadı daha derine
ki ben yormadım ben bu yorayı
bir gün bile gideceğine
yokluğunda yine yüz çevirdim aşka
güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu
sonbaharın sonunda bahar yok artık
yağmuru vurunca derde dert oldu
rüzgara vurunca derbeder oldum