Oğuzhan Koç

yine yaz bitti biz göremeden güneşi bulutlara esir olduk kararıp gitti, yıllarım bilemeden neşeyi büyük sandıklara koyduk gelen olmadı yerine kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye i̇nan olmadı daha derine ki ben yormadım ben bu yorayı bir gün bile gideceğine yokluğunda yine yüz çevirdim aşka güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu sonbaharın sonunda bahar yok artık yağmuru vurunca derde dert oldu rüzgara vurunca derbeder oldum