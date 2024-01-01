Oğuzhan Koç

Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bitanem Düşün bizi ne olur, yalvarırım terketme Başkalarındaki o aşk, bizi mutlu eder mi Bizi ayırmaya yetermi, aşkımız böyle kolay biter mi Geceyi güneş siler, beni senin hasretin Tek başıma sanki mahşer yeriyim Yüreğimdeki her yer, bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledi, yüreğim sanki deli Kıskandığım için affet beni Başka biri var dediler, inanmadım sevgilim Gözlerimle görmeden, senden nasıl vazgeçerim Sanki yıllar oldu gittin, bir gün bitti sevgilim Dört duvar üstüme yürür sensiz, sanki sen mutlu musun bensiz Geceyi güneş siler, beni senin hasretin Tek başıma sanki mahşer yeriyim Şu kalbimdeki her yer, bu evde seni bekler Hadi çat kapı gel sevineyim Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz Bir küser bir barışır kalbimiz Seni nasıl özledi, yüreğim deli sanki Kıskandığım için affet beni