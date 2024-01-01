Çat Kapı (yıldızlı Şarkılar) Şarkı Sözleri
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Oğuzhan Koç
Çat Kapı (yıldızlı Şarkılar)
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Ben vazgeçmemişken düşün, olmaz olmaz bitanem
Düşün bizi ne olur, yalvarırım terketme
Başkalarındaki o aşk, bizi mutlu eder mi
Bizi ayırmaya yetermi, aşkımız böyle kolay biter mi
Geceyi güneş siler, beni senin hasretin
Tek başıma sanki mahşer yeriyim
Yüreğimdeki her yer, bu evde seni bekler
Hadi çat kapı gel sevineyim
Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz
Bir küser bir barışır kalbimiz
Seni nasıl özledi, yüreğim sanki deli
Kıskandığım için affet beni
Başka biri var dediler, inanmadım sevgilim
Gözlerimle görmeden, senden nasıl vazgeçerim
Sanki yıllar oldu gittin, bir gün bitti sevgilim
Dört duvar üstüme yürür sensiz, sanki sen mutlu musun bensiz
Geceyi güneş siler, beni senin hasretin
Tek başıma sanki mahşer yeriyim
Şu kalbimdeki her yer, bu evde seni bekler
Hadi çat kapı gel sevineyim
Biraz kavga ederiz, belki biraz güleriz
Bir küser bir barışır kalbimiz
Seni nasıl özledi, yüreğim deli sanki
Kıskandığım için affet beni