Oğuzhan Koç

Deli Divane incire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum ne çare her şeye bedeldi, saçının bir teli hasretin düşürdü beni bu hale dipsiz bir kuyu gibi karardı dünya sensiz hayat nedir ki boş bir virane meyhaneler yetmiyor bu gece bana ben sana vuruldum deli divane çöllerde dolaşan bir mecnun gibi aşkının kölesi oldum ne çare her şeye bedeldi adının bir harfi hasretin düşürdü beni bu hale

Etme Eyleme Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Yazık olur gençliğime (Etme eyleme canım) Sana gönül verdim diye (Etme eyleme canım) Bana gülüp geçme öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Hele bir bak şu hâlime (Etme eyleme canım) Acı çökmüş gözlerime (Etme eyleme canım) Alın yazım buymuş diye (Etme eyleme canım) Kaşlarını çatma öyle, etme eyleme *** Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kim demiş ki ben bilmem aşkı, sevdayı? Sevgilimle kol kola gezip tozmayı Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? *** Kahrını, cefasını çok çektim amma Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı? Kim demiş ki ben sevmem yalan dünyayı?