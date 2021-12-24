Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985’te Erzincan’da doğdu. 1992 Erzincan depreminin ardından ailesiyle Bursa'ya giden Koç, yaşadığı sitenin mescidi için ramazan aylarında müezzinlik yaptı. Bursa Devlet Konservatuarı Müzik Bölümünde eğitim gören Koç, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümüne girdi. Bir süre sonra okulu bıraktı, sınavlara hazırlanmak için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nü kazandı. Koç, 2001'de Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye Oyuncuları arasına girdi. ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ adlı programda skeçlerde rol aldı, tanınırlığı arttı. 2009'da Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Neşeli Hayat' isimli filmde oynadı. Şarkıcı, 2014 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan 'Gül ki Sevgilim' isimli şarkıyı Ferhat Göçer'e verdi. Gülben Ergen'in 'Uzun Yol Şarkıları' albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Giden Günlerim Oldu’ şarkısına albümde ve klipte eşlik etti. 2010'da BKM Mutfak oyuncuları tarafından yazılıp yönetilen ‘Çok Filim Hareketler Bunlar’ isimli filmde oynadı ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülünü aldı. Oğuzhan Koç'un ‘Ben Hala Rüyada’ adlı albümü 2 Aralık 2013'te satışa sunuldu. Nisan 2015'te Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği ‘Aşkla Aynı Değil’ isimli singleı çıktı. Koç, 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın 'Daha Derine' albümüne 'Bu Nasıl Aşk' isimli şarkıyı verdi. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın ‘Küçük Esnaf’ filmi için 'Berhudar Olmak Zor' isimli şarkıyı yaptı. Şarkıcı, takip eden yıllarda Küsme Aşka, Beni İyi Sanıyorlar, Takdir-i İlahi, Kendime Sardım, Hepsi Geçiyor, Bence de Zor gibi tekliler çıkardı. 2020 yılında ‘Ev’ albümünü yayınlayan isim, 2021’de Arem Özgüç ve Arman Aydın ile Yoksa Yasak isimli tekliyi çıkardı. Koç, 41. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı da dâhil olmak üzere pek çok farklı ödül töreninde ödüle layık görüldü.