Oğuzhan Koç

-
Giden günlerim oldu
Seni anmadım yola bakmadım hâlâ
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Susman da yeterdi son vermem için hayatıma
Tüm güllerim soldu
Sana atmadım taraf olmadım asla
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata
Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak
Giden günlerim oldu
Seni anmadım yola bakmadım hâlâ
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Susman da yeterdi son vermem için hayatıma
Tüm güllerim soldu
Sana atmadım taraf olmadım asla
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata
Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak
Beni alsalar ipe koysalar
Dayanamaz yine kadere salsalar
Gönlüm arıyor titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Tutmaz ellerim seni görmeden
Zaman geçiyor bekliyorum bak
Beni alsalar ipe koysalar..
Hala titriyorum bak
Sıra gelmeden gidemem ki ben
Hâlâ bekliyorum bak...
-
Gün batınca zor gelir
Karanlık daha beter
Yoluma bir ışık yaksan
Ya da gelsen o bana yeter
Soru sorsam kim bilir?
Bu günler nasıl geçer?
Sonuma yakınım artık
Belki derdim böyle biter
Yanıyorum yine aşkla
Beni iyiyim sanma
Aldığım her nefes bıçak gibi batıyor
Kaldığım her gün bu hayatta,
Hesabıma yazıyor
-
Gün biter,çilem dolar
Yaram bağlar kabuk
Gül solar,bülbül susar
Odam kuru soğuk
Yetmedi ne aldığım,
Ne verdiğim sana.
Bitmedi bu aşk,
Bence yaIk olur bana
Beni artık yorma kurbanın olayım
Hamdım düştüm dalımdan
Sorma!
Nefes alamıyorum aşkımdan.
Vurma! Kurbanın olayım.
Düştüm kalkmam sonunda
Sorma!
Nefes alamıyorum aşkımdan.
Kimi sevdi ki kalbin başka
Cesaret edip de nasıl sana sorayım?
Biri varsa bile sen söyleme
Ben yine yok sanayım
Kimi öptü dudakların?
Ne olur bir tek ben olayım.
Biri varsa bile sen söyleme
Ben yine yok sanayım
-
Dur sakın bana bakma öyle
Gücüm yetmez gözlerine
Gördüğün rüya olmaya razıyım
Çok yakın ama sen de söyle
Güzel şeyler söyle diye
Ben kötü adam olmaya razıyım
İçimde bir ateş ki
Getiremem ben yola
El açtım diz çöktüm boyun eğdim
Yağmura...
Yanar yanar söner ya
Kanar kanar durur ya
Hep sonradan vurur ya aşk dediğin
Uzakları aşar ya
Tuzaklara düşer ya
Yasaklara direnmek istediğim
Ben senin yanındayken mutluyum
Ben sen yanımdayken...
-
Halimiz ne görüyor musun?
Vaktin bile yok konuşmaya
Sen de bir ses duyuyor musun
Bu kalbimin kırılmasıydı galiba
Hani koymazdın gözümde yaş?
Verdiğin sözü tutuyor musun?
Koptuk işte bak yavaş yavaş
Sen de eski bizi öLüyor musun?
Dünlerden,bugünlerden,
Bırakıp gittiğin gönüllerden,
Koparıp verdiğin o güllerden,
Utan biraz utan kızarsın o yüzün
Hislerden,hissedenden
Gözlerine dalıp gidenlerden,
Sözlerine kanıp gülenlerden
Utan biraz utan kızarsın o yüzün
Bu kalp görmedi hiç böyle hüzün
-
Aldığım nefes yarım,
Kaldım bak yetim.
Aşk sandığım herşey yalanmış
Ben böyle bittim.
Baktığım çiçek solar
Gözlerim dolar
Her attığım adım boşaymış
Gün bana batar
Görmedim duymadım bahtsız hiç ben gibi
Yazmamış kader.
Sövmedim saymadım isyankarlar gibi,
Hep daha beter.
Bana bir işaret göndersin,
Ya da alsın canımı yeter!
Alnımda yazmasa da,
Ben hep sevdim seni.
Kalbine alma ama
Unutma bari beni
-
yine yaz bitti
biz göremeden güneşi
bulutlara esir olduk
kararıp gitti, yıllarım bilemeden
neşeyi büyük sandıklara koyduk
gelen olmadı yerine
kimse sormadı yüreğinde bu koca boşluk niye
i̇nan olmadı daha derine
ki ben yormadım ben bu yorayı
bir gün bile gideceğine
yokluğunda yine yüz çevirdim aşka
güz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu
sonbaharın sonunda bahar yok artık
yağmuru vurunca derde dert oldu
rüzgara vurunca derbeder oldum
-
ir güne daha böyle başlamak
Pencereden bakıp hep boşlamak
Donar ellerim susar dillerim
Utanmasam hala beklerim
Beni burada öpmüştün ah
Yağmurlarda yürümüştük
Bana burada küsmüştün ah
Ağustosta üşümüştüm
Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim
Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim
Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer
Her aşk gibi bu da bir gün biter
Beni burada öpmüştün ah
Yağmurlarda yürümüştük
Bana burada küsmüştün ah
Ağustosta üşümüştüm
-
Senin adın aşkla aynı değil
Kimseye bitene değin sabretmem
Geri adım atmak hiç bana göre değil
Üzgünüm ölene değin affetmem
Elimde bi tek gururum
İçimde biten umudum
Yüzümde bir kaç çizgi daha
Akıl hepsini unutur elbet,
Yüreğime desem hep ha gayret
Teselliler yetmez bana
İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım
Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım.
Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi?
Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?
Kim bile bile yok sayar tüm hatalarını, ben saydım
Göz göre göre gittiğin o kör kuyuları sana anlattım.
Bir bilene sor gözyaşı biter mi, bir gün akar bir gün dinmez mi?
Harcadığın bir ömür sana yetmez mi?
-
Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda
Hiç biri seni hiç biri beni hiç biri bizi anlamamış
Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım
Hiç bir şey seni, seni düşünmemi engellemez ben anladım bu sabah
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiceğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım astım duvarlara
Ben bir tek seni eski günleri istedim canım anlasana
Bu sabah yatağım boş kısmını resimlerinle süsledim
Gördün halimi anla derdimi ne olur dön çok özledim bu sabah
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmaeerim hadi gel
-
Bir bakışa tavlandım nasıl ola(cak)asına hayranım
Heder olucam
Beni kurtarsan bir pas ata(rak)ına meze olsam
Neşe katarak
Kimileri var ki çok hayın olu(yo)luna çiçekten
Çok mayın koyuyor
Beni kandırma ayıp oluyor
Kaşım gözüm derken yaşın geçiyor
Bir bakıp bir kaçarak beni sokma günaha
Peşimi de bırakma ama
Bir kez elini uzatsan sana şu yüzüğü taksam
Bir gülüş belki tek tesellimdi
Orada ölseydim koymazdı bu kadar
Bir gözün der ki sahibim belli
Diğerine baktım
-
Uzun oldu gideli sen
Ne de koydu ah bir bilsen
Beni sorarsan, iyi işte
Nasıl olunursa öyleyim ayrıldıktan sonra
Her şey aynı, aynı kuşlar
Karanfiller, hepsinin selamı var sana
Ne de zormuş başa çıkmak
Yokluğunla kucaklaşmak
Kime sorarsan; seni andım
Bitti dedim
Gitti, halimden anlar sandım
Haklı belki
Herkes kendi derdinde ya
Bir ben mi varım bu dünyada?
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun (x2)
Hepsinin selamı var sana
Ne de zormuş başa çıkmak
Yokluğunla kucaklaşmak
Kime sorarsan; seni andım
Bitti dedim
Gitti, halimden anlar sandım
Haklı belki
Herkes kendi derdinde ya
Bir ben mi varım bu dünyada?
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun (x2)
Ağlamadım diye sormadılar
Beni iyi sanıyorlar
İyi sanıyorlar
Unut artık adını diyorlar onun
Unutmam!
Unutursun iki gün sonra
Adını diyorlar onun
Unutmam!
Kurudum!
Beni bitiren o aşkın
Adına diyorlar oyun
-
Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm
Güneşi bir gün bile göremedi gözüm
Kalmadı bir sözüm artık,
Gitsem diyorum
Neşesini bol bulunca istedim her an
Hevesini aldı gitti ben yine talan
Bitmez mi bu yalan artık
Bitsen diyorum
Ah aşk olunca meşk olunca
Ben yokum hiçbir tarafında
Dert olunca gün batınca
Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman)
Gitsem diyorum
Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak
Yine beni döndü buldu ettiğim her ah
Yok mu bir gün ferah artık
Gülsem diyorum
Çilemi değil mi anlamak zor artık çok
Bilene de sorsan aşka başka çare yok
Yolum uzun artık
Gitsem diyorum
Ah aşk olunca meşk olunca
Ben yokum hiçbir tarafında
Dert olunca gün batınca
Ay bile kaçınca gökyüzünden aman
Gitsem diyorum
Sen var olunca bir yok olunca
Ben de olmam olmadığın zaman
Gün doğunca bir uyansam
Bir de baksam yanı başımda olsan aman
Sevsem diyorum
-
Ne varsa içinde ya söyle ya da git
Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi
Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki
Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki
Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal
Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal
Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım
Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım
Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım
Dokunsanız ağlarım dostlar
Ne varsa içinde ya söyle ya da git
Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi
Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki
Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki
Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal
Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal
Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım
Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım
Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım
Dokunsanız ağlarım dostlar
-
Güneş battı yine
Kollarımda bir boşluk kaldı
Bu bankta zamanında gülümseyen biri vardı
Simit attım yine
Besleyip baktığım martılara
Bir daha bakmam yanımda yoksan
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
Dönüp baktım yine elimde bir tek resmin vardı
Gülüşüne baktıkça içimi hüzünler sardı
Bilet aldım yine izleyip de ağladığın aşk filmine
Bir daha almam yanımda yoksan
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
Ah elini tutsam bir soru sorsam bir daha baksan
Günahıma girmeden beni tékrar sever misin
Vah sakın konuşma cevap hayırsa dönmüyorsan
Yüzüme bile bakmadan ne olur gider misin
-
Bitmedi elem hep aklımda sabah akşam
Yakındayken hep uzaklaşan
Bu mu hikayem sen yanımda olmayınca
Tadım mıydı sadece kaçan
İnanmam Bir sağa döndüm
solu unuttum
Görmeyince gül yüzünü o yanda
Sorarsan bir tek ben söndüm
Tüm ışıklar altında
Bükemediğim tek bileği öptüm
Yaşanmayınca bilmiyormuş insan Aşk böyle demek
Uzaklaşınca ağlanıyormuş bu mu sevmek
Kaç gün oldu bekliyorum elimde çiçek
Soldu gitti bu deste de yok ki bir yedek