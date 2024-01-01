Oğuzhan Koç

Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda Hiç biri seni hiç biri beni hiç biri bizi anlamamış Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım Hiç bir şey seni, seni düşünmemi engellemez ben anladım bu sabah Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiceğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım astım duvarlara Ben bir tek seni eski günleri istedim canım anlasana Bu sabah yatağım boş kısmını resimlerinle süsledim Gördün halimi anla derdimi ne olur dön çok özledim bu sabah Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmaeerim hadi gel