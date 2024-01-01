Oğuzhan Koç

Gül Ki Şarkı Sözleri
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Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda
Hiç biri seni hiç biri beni hiç biri bizi anlamamış
Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım
Hiç bir şey seni, seni düşünmemi engellemez ben anladım bu sabah
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiceğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım astım duvarlara
Ben bir tek seni eski günleri istedim canım anlasana
Bu sabah yatağım boş kısmını resimlerinle süsledim
Gördün halimi anla derdimi ne olur dön çok özledim bu sabah
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmelerim
Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim
Gel biraz bana gel biraz daha arşa çıksın nağmaeerim hadi gel