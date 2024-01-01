Oğuzhan Koç

Yine çaldı aşk mı kapımda Aşk başkaydı hani Kasım’da Kelebekler uçtu başımda Gönül biten aşkın yasında Daha düşmedi ki göz yaşım da Kelebekler uçtu başımda Takılınca bana Bir de oturunca yanıma sen Ölmem inşallah heyecandan, Öpmem inşallah dudağından, Sevmezsen eyvah! Takılınca dilim damağıma Ya gülersen Ölmem inşallah heyecandan, Öpmem inşallah dudağından, Sevmezsen eyvah! Bi dakka dur dinle Sonra vur Sence değil ama Bence aşk budur Bir kalp severse, Çok çekerse Aşk için dinlemez gurur