Heyecandan Şarkı Sözleri
Oğuzhan Koç Heyecandan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Koç Heyecandan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Heyecandan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yine çaldı aşk mı kapımda
Aşk başkaydı hani Kasım’da
Kelebekler uçtu başımda
Gönül biten aşkın yasında
Daha düşmedi ki göz yaşım da
Kelebekler uçtu başımda
Takılınca bana
Bir de oturunca yanıma sen
Ölmem inşallah heyecandan,
Öpmem inşallah dudağından,
Sevmezsen eyvah!
Takılınca dilim damağıma
Ya gülersen
Ölmem inşallah heyecandan,
Öpmem inşallah dudağından,
Sevmezsen eyvah!
Bi dakka dur dinle
Sonra vur
Sence değil ama
Bence aşk budur
Bir kalp severse,
Çok çekerse
Aşk için dinlemez gurur