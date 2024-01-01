Oğuzhan Koç

Bana tek bir güzel şey söyle Gitmeden önce, yeter Hatalarımı görme Gün bitmeden ayrıl, dönme İstemem artık öpme, öpme dudağımdan Kalan ağlar, giden gülsün de Kaldı gönülde kocaman keder Yalanlarını bile özledim Kurumuş bak gözlerim Dön gel diye bekledim, bekledim, bekledim Kendime sardım Olmadı yattım Kalbime sordum Etmedi yardım Gül dedim artık Çok surat astım Ölmedim de, gülmedim de Başladığım yerde kaldım Aynaya baktım Kendime saygım yok Bi' resmini yaktım Bitmedi resmin çok Gül dedim artık Çok surat astım Ölmedim de gülmedim de Başladığım yerde kaldım

Işkatlefi dert barra hattaytu Letifteh derd delel boş bıtıltu İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene *** Arama sorma hiç nefes tüketme Bileme beni germe, hiç üstüme gelme Bir kahve istedik elinden Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade? *** Yemin olsun, sevemem dönemem geriye Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Işkatlefi dert barra hattaytu Letifteh derd delel boş bıtıltu İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene *** Arama sorma hiç nefes tüketme Bileme beni germe, hiç üstüme gelme Bir kahve istedik elinden Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade? *** Yemin olsun, sevemem dönemem geriye Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme *** Tüm dertleri bir kenara koydum Çok arama açamam yeterince yordun İççeğ lefi govende Keyfne bıttıl divene Aman bana değme Hiç buralara gelme