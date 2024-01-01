Oğuzhan Koç

Sade Kahve Şarkı Sözleri
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Bana tek bir güzel şey söyle
Gitmeden önce, yeter
Hatalarımı görme
Gün bitmeden ayrıl, dönme
İstemem artık öpme, öpme dudağımdan
Kalan ağlar, giden gülsün de
Kaldı gönülde kocaman keder
Yalanlarını bile özledim
Kurumuş bak gözlerim
Dön gel diye bekledim, bekledim, bekledim
Kendime sardım
Olmadı yattım
Kalbime sordum
Etmedi yardım
Gül dedim artık
Çok surat astım
Ölmedim de, gülmedim de
Başladığım yerde kaldım
Aynaya baktım
Kendime saygım yok
Bi' resmini yaktım
Bitmedi resmin çok
Gül dedim artık
Çok surat astım
Ölmedim de gülmedim de
Başladığım yerde kaldım
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Işkatlefi dert barra hattaytu
Letifteh derd delel boş bıtıltu
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
***
Arama sorma hiç nefes tüketme
Bileme beni germe, hiç üstüme gelme
Bir kahve istedik elinden
Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade?
***
Yemin olsun, sevemem dönemem geriye
Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Işkatlefi dert barra hattaytu
Letifteh derd delel boş bıtıltu
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
***
Arama sorma hiç nefes tüketme
Bileme beni germe, hiç üstüme gelme
Bir kahve istedik elinden
Kızım şekersiz yap, bu nasıl sade?
***
Yemin olsun, sevemem dönemem geriye
Yerim dolsun, bir kere sormam, bakmam geriye
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme
***
Tüm dertleri bir kenara koydum
Çok arama açamam yeterince yordun
İççeğ lefi govende
Keyfne bıttıl divene
Aman bana değme
Hiç buralara gelme