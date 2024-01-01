Küsme Aşka Şarkı Sözleri
Oğuzhan Koç Küsme Aşka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Koç Küsme Aşka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Küsme Aşka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Hata bizde, her şeyi söylemişler
Ne lazımsa şu sevdaya
Söz gümüşse, sükut altın demişler
El aç, dua et allaha
Gurur aşkı korur sanırsın
Ama zaman sabredenin yanında olur
Bir gün hiç çalmazsa kapın
Hep boşluksa yanın
Çok yanar canın, işte o an..
Gözler mi dolar? (2x)
Eller mi yanar?
Diller mi susar özlediğin zaman?
Sabret arkadaş, bir güneş doğar
Her gecenin sabahına...
Elbet, her gidenin yeri dolar
Aman sakın küsme aşka