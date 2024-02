Oğuzhan Koç

Hata bizde, her şeyi söylemişler Ne lazımsa şu sevdaya Söz gümüşse, sükut altın demişler El aç, dua et allaha Gurur aşkı korur sanırsın Ama zaman sabredenin yanında olur Bir gün hiç çalmazsa kapın Hep boşluksa yanın Çok yanar canın, işte o an.. Gözler mi dolar? (2x) Eller mi yanar? Diller mi susar özlediğin zaman? Sabret arkadaş, bir güneş doğar Her gecenin sabahına... Elbet, her gidenin yeri dolar Aman sakın küsme aşka