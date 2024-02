Oğuzhan Koç

ir güne daha böyle başlamak Pencereden bakıp hep boşlamak Donar ellerim susar dillerim Utanmasam hala beklerim Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm Ben de bu yolları gide gele göreceğim yok ki bir bildiğim Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim Bir şey öğrendiysem eğer karşılığı yokmuş meğer Her aşk gibi bu da bir gün biter Beni burada öpmüştün ah Yağmurlarda yürümüştük Bana burada küsmüştün ah Ağustosta üşümüştüm

Beni bilsen içerden olur o zaman Bir de sevsen ölürüm ben dayanamam Bir de yastığa baş koysak yumuşak olur o zaman, ah Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman Bir de bastığım her toprak yumuşak olur o zaman Beni sevse gönülden olur o zaman Bir de gelse sarılsa büyük kocaman Bir de çay koysak semavere tad olur o zaman, ah Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman Bir de bal koysak baldan tatlı olur o zaman Beni görsen acırsın sen o zaman Bir de gülsen ölürüm ben ışığına Bir de kuru bir dal bulsak yaksak olur o zaman, ah Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman Bir de baş koysan omzuma sıcak olur o zaman Beni duysan uzaktan olur o zaman Bir de kalksan o toprağın altından Bir de gezsek dört yolu el ele olur o zaman, ah Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan Bizi seyretse Altıntepe'den tüm Erzincan

Ay, benim olduğun zaman Dedim "Her şeyim tamam" Elimi tutmuştun sonra İnceden usuldan Ayy, beni öptüğün zaman Bütün bir dünya yalan Yüzümü güldüren sendin Geceyi gün edendin Yıllar geçmiş üstümüzden Geç kaldık işte sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Ay, bana baktığın zaman Bakıp daldığın zaman Hayat durdu ve kaldık öyle Yalan mı, sen de söyle Ay, benim âşktan gördüğüm Elinde eriyip söndüğüm Bu nasıl bi' kördüğüm? Yıllar geçmiş üstümüzden Geç kaldık işte sırf bu yüzden Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Dün resmini gördüm Ve geçmişe döndüm Geçmişe geçmiş ola! Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Güzel günler mazide kalmış Ben hâlâ rüyada Âşkımızın üstü tozlanmış Örtsek bir çarşafla Güzel günler mazide kalmış Âşkımızın üstü tozlanmış Ayy, ayy, ayy!

Ateş ile oynayınca kalmadı gücüm Güneşi bir gün bile göremedi gözüm Kalmadı bir sözüm artık, Gitsem diyorum Neşesini bol bulunca istedim her an Hevesini aldı gitti ben yine talan Bitmez mi bu yalan artık Bitsen diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden (aman) Gitsem diyorum Bir mesele kalmadı içimde şimdi bak Yine beni döndü buldu ettiğim her ah Yok mu bir gün ferah artık Gülsem diyorum Çilemi değil mi anlamak zor artık çok Bilene de sorsan aşka başka çare yok Yolum uzun artık Gitsem diyorum Ah aşk olunca meşk olunca Ben yokum hiçbir tarafında Dert olunca gün batınca Ay bile kaçınca gökyüzünden aman Gitsem diyorum Sen var olunca bir yok olunca Ben de olmam olmadığın zaman Gün doğunca bir uyansam Bir de baksam yanı başımda olsan aman Sevsem diyorum