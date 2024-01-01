Oğuzhan Koç

-
Ne varsa içinde ya söyle ya da git
Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi
Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki
Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki
Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal
Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal
Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım
Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım
Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım
Dokunsanız ağlarım dostlar
Ne varsa içinde ya söyle ya da git
Ne kaldıysa bak elde bil ki ben tek sebebi
Ne sevdin nede sövdün hiç bir şey kalmadı ki
Ne yandın nede söndün ateş hiç olmadı ki
Yana yakıla sevdiğim ne varsa hep sükut-u hayal
Bana bakan o gözlerinde var ya yapayalnız kal
Ah bir bakana bir gülene bir sorana bir sevene aldandım
Vah çekene vah bir kuru güle vaatlere saatlerce inandım
Bak gülene bak bir haine o zalime gitti gönül pişmanım
Dokunsanız ağlarım dostlar
-
Kulağıma geliyor, atıp tutuyorsun,
İleri geri konuşuyorsun aleyhimde.
Çok ayıp, çok ayıp.
Kendini ele veriyorsun,
Güvenini kaybediyorsun insanların
Her şeyi sayıp, bir bir sayıp.
Bu bizim özelimiz utanmıyor musun hiç?
Alıp başını giden kim?
Sözünden cayıp ha cayıp...
***
Yaşımızı başımızı aldık,
Koca koca insanlarız artık, yakışıyor mu bize
Bu kaba saba haller?
İkimiz de neler yaşadık, gördük şu hayatta,
Ne aşklar, ne savaşlar ve dahi ihtilaller...
Hem hayattan kaybediyoruz,
Hem itibardan, hem aşktan,
Üstelik de bunlar iyi ihtimaller
***
Sende vefa duygusundan hiç eser yok mu?
Bu nasıl şey, öfken adabından çok mu?
Bi durup, bi düşün, bi nefes al, azıcık bekle.
Ne kadar acı sözün var, dillerin ok mu?
Sızlamıyorsa için sen rahatlarken,
Unut gitsin, unut gitsin.
Her ayrılık sonrası daha acılaşıyorsun,
Bırak bitsin, hemen bitsin.
-
Hayır hayır hayır
Bu son hatanda olsa
Biliyorum ki tarih
Terarından ibaret
Yine yaparsın
Herkes özür diler
Uzaktan hoş duyulur
Yıldızlar tahmin eder
Inanamazsın
Seninde onlardan
Ne farkın var günahkar
Dökülür eteğindeki taşlar
Suçların hepsini kanıtlar
***
Seven insan sevdiğinin yanında durur
Aşk cehennem ateşide olsa
Üstüde yürür
Senin umrunda değil ama söz namustur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
***
Seven insan sevdiğinin yanında durur
Aşk cehennem ateşide olsa
Üstüde yürür
Senin umrunda değil ama söz namustur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
***
Hayır hayır hayır
Bu son hatanda olsa
Biliyorum ki tarih
Terarından ibaret
Yine yaparsın
Herkes özür diler
Uzaktan hoş duyulur
Yıldızlar tahmin eder
Inanamazsın
Seninde onlardan
Ne farkın var günahkar
Dökülür eteğindeki taşlar
Suçların hepsini kanıtlar
***
Seven insan sevdiğinin yanında durur
Aşk cehennem ateşide olsa
Üstüde yürür
Senin umrunda değil ama söz namustur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
***
Seven insan sevdiğinin yanında durur
Aşk cehennem ateşide olsa
Üstüde yürür
Senin umrunda değil ama söz namustur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
Sözü veren aslan gibi ardında durur
-
Ne kadar güvenirdim kendime
Ne kadar emindim
Derdim ki büyük palavra aşk
El hayat zor budur mesele
Azıcık küçümserdim fırtınada savrulanları
Samimi bulmazdım pek aşk aşk diye kavrulanları
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Bilsem kapına yatardım
Bilsem gözünün içine bakardım
Bilsem kelimeleri yakardım
Alışkanlık yaptığını
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Biçerim ektiğimi şikayetsiz
İçerim bütün meyhaneler benim
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
***
Bilsem
Bilsem
***
Hadi gel desen de gelmem
İşi bilirim
Soğuk yenir kin
İhanet intikamsız kalmaz
-
Bırak beni artık
Benden hiç hayır yok sana
Gel vazgeç, bundan sonrası
Sürüklemek bir ihtimali
***
İlk günleri unutamıyor insan
Bu yüzden alışamıyor yeni duruma
Vukuundan sonradır
Olayın intikali
***
Zorlama
Zorla güzellik olmuyor
İnsanoğlu doymuyor
Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor
***
Zorlama
Zorla güzellik olmuyor
İnsanoğlu doymuyor
Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor
***
Ben unuttum çoktan
Mutlak mutluluğu
Gelen hoş geldi
Azı kaldı, gitti çoğu
***
Ben unuttum çoktan
Mutlak mutluluğu
Gelen hoş geldi
Azı kaldı, gitti çoğu
***
Bırak beni artık
Benden hiç hayır yok sana
Gel vazgeç, bundan sonrası
Sürüklemek bir ihtimali
***
İlk günleri unutamıyor insan
Bu yüzden alışamıyor yeni duruma
Vukuundan sonradır
Olayın intikali
***
Zorlama
Zorla güzellik olmuyor
İnsanoğlu doymuyor
Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor
***
Zorlama
Zorla güzellik olmuyor
İnsanoğlu doymuyor
Ki ölüm ayrılık kadar koymuyor
***
Ben unuttum çoktan
Mutlak mutluluğu
Gelen hoş geldi
Azı kaldı, gitti çoğu
***
Ben unuttum çoktan
Mutlak mutluluğu
Gelen hoş geldi
Azı kaldı, gitti çoğu
-
Bu böyledir, bildiğim halde naza çekmedim.
Ne sevgim ne sözümden cimrilik etmedim.
Bin yıllık kaidesidir bu ilişkilerin,
Tuzağa düşmedim ki ben, böyle istedim.
Ne önemi var ki sen beni terk etsen,
Ben peşinde koşsam, sen bana dirensen,
Eğer ben senin ta içini gördüysem,
Ruhumu şeytana teslim etmem, hiç etmedim.
Her vedada canımdan bir parça kaldı,
Yeniden sevebilmem çok zaman aldı,
Bu yüzden alem beni belki saf sandı,
Yine de ben kalbimi bozmam, hiç bozmadım.
***
Daha çok yolun var yavru kuşum,
Bu yollardan geçtiğimi unutmuşum,
Madem bataklıkta nilüfer bulmuşum,
Uyar mıyım el sözüne, hiç uymadım.
***
Yazıma bıraktım yarından ümidim var,
Bu bahar olmazsa, belki gelecek bahar,
Son anına kadar bekler inananlar,
Bırakmam aşkın peşini, hiç bırakmadım.
-
Ne kadar çok acı çektim
Ne çok başladım yeniden
Çok da mutlu oldum, çok da sevindim
Geçtim hayatın çemberinden
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Ay-ay-ay, yaz geldi
-
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
***
Hadi be gölgesinden korkan arsız deli değneği, kendini bil
Kendine hesap aç bir defa, bana sorarsan geçmişi sil
Elleriyle ruhumu tarayan bir günde bastı gitti
Git seni getir, beni kızdırma, bu yürek bir tarih sildi
***
Yemin ederim ki onlar yalan, saf gerçekten korkarlar
Kaybolma, bu kurtlar seni saniyesinde kaparlar
Sıkışırsın, çok güvenme, hastalık var sağlık var
Önünü kış tut yine
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
***
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
"Şak şak" alkışlarım, geri dönmezsen
"Şak şak" alkışlarım, sözünü yemezsen
-
Yakıştı mı bize?
Bu ayrılığımız
Tebrikler dostlarına
Sonunda başardınız
***
Yakıştı mı bize?
Bu ayrılığımız
Tebrikler dostlarına
Sonunda başardınız
***
Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi?
Anlamadım ki, neyin savaşı bu
Kim galip geldi?
***
Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi?
Anlamadım ki, neyin savaşı bu
Kim galip geldi?
***
Hem vallahi hem billahi
Evin de ocağın da yıkılır
Öyle bir ah ederim ki
(Elin de ayağın da tutulur)
***
Hem vallahi hem billahi
Evin de ocağın da yıkılır
Öyle bir ah ederim ki
Elin de ayağın da tutulur
***
Sen, ben ve muhteşem
Yalnızlığımız
Ne ilk ne son bu bile bile
Yandığımız
***
Sen, ben ve muhteşem
Yalnızlığımız
Ne ilk ne son bu bile bile
Yandığımız
***
Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi?
Anlamadım ki, neyin savaşı bu
Kim galip geldi?
***
Aramadın, sormadın, asi başın göğe mi erdi?
Anlamadım ki, neyin savaşı bu
Kim galip geldi?
***
Hem vallahi hem billahi
Evin de ocağın da yıkılır
Öyle bir ah ederim ki
Elin de ayağın da tutulur
***
Hem vallahi hem billahi
Evin de ocağın da yıkılır
Öyle bir ah ederim ki
Elin de ayağın da tutulur
***
Hem vallahi hem billahi
Evin de ocağın da yıkılır
Öyle bir ah ederim ki
Elin de ayağın da tutulur
-
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
**
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
-
Sen Benim İşime Yaramadın,
Biraz Da Sıkıldım Kendimi Yoramadım,
Taviz Versem Olurdu Belki,
Çok Hevessizdim Ah Yapamadım.
Bir Sağlam Söz Et De Duysun Bari,
Yalana Atıp Arkasına Saklanma Hiç.
Yüksek Sesle Söyle De Duyulsun Bari,
Yeter, Yeter, Yeter...
Sen Kaybol Da Aşk Bulsun Beni.
Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun.
Fazla Kaçmış Ölçüsü İyice Coşmuşsun.
***
Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun.
Yokladım Bak Kalbimi Çoktan Uçmuşsun.
Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun.
Fazla Kaçmış Ölçüsü İyice Coşmuşsun.
Mutsuz Musun? Kapılarımı Tutmuşsun.
Yokladım Bak Kalbimi Çoktan Uçmuşsun.
-
Bıraktığın yerdeyim bak
Oysa sen ay kadar uzak
Göğsümde uyuyan başka
Yaşadığın başka hayat
Üstelik utanmıyorum
Unutuldum unutmuyorum
Gülüp geçse cümle alem, inadına seviyorum
***
Değişmedim değişemem
Değişmek istemiyorum
Kavuşmak değildir aşk
Kavuşmamaktır biliyorum
***
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
Sevdaya adanır mı?
***
İtiraf et aşk esastır
İstersen en dibe bastır
Güllerinden dar her gün
Eğer ölüm bir seni yastır
***
Değişmedim değişemem
Değişmek istemiyorum
Kavuşmak değildir aşk
Kavuşmamaktır biliyorum
***
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
***
Sevdaya adanır mı?
Kim bilir kim daha akıllı
Korka korka yaşanır mı?
Kaçış olsa yürek hala
Sevdaya adanır mı?
-
Ne kadar çok acı çektim
Ne çok başladım yeniden
Çok da mutlu oldum, çok da sevindim
Geçtim hayatın çemberinden
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Akıllı laflar öğrendim
Saçmaladım eğlendim
Kanıksadım az çok, sermayeden yedim
Ama kaybetmedi aşk değerinden
***
Ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Ay-ay-ay-ay-ay, yaz geldi
Sokağa çıkmak lazım
Bi'kaç kural daha yıkmak
Bi'kaç yasak delmek lazım
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
***
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Bu akşam meyhanelere gideceğim
Vuracağım şişelerin dibine
Kendi şerefime içeceğim (içeceğim)
Ne istersem yapacağım, kime ne
Ay-ay-ay, yaz geldi
-
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Ara, ara, ara düşmedi ama
Ezberimde numaran (ezberimde)
Yana, yana, yana yakıla aradım
Gece vakti yok sigaram
***
Bana ne oluyor, sana ne oluyor
Yok ki arayı bulan
Unutuluyor, acıtılıyor
Yok ki aşkı koruyan
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
**
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz
***
Hayır, hayır inanmıyorum
Bu beni son öpüşün olamaz
Durumu ciddiye almıyorum
Yüreğim bunu kaldıramaz