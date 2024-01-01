Oğuzhan Koç

Sevdirdin Kendini Bana Hiç Sorma Bundan Sonra Sana Gözüm Gibi Ben Bakarım Seni Hiç Kimseler Alamaz Unutma Kimseler Üzemez Karşılarına Ben Çıkarım Bana Göre Sen Benim Olmalısın İçime Nefes Gibi Dolmalısın Kaderime Yön Verecek Bir Işık Gibi Doğmalısın Ara Sıra Bazı Yok Olsan Da Geceleri Üşüdüğüm Anlarda Yanıma Koşarak Beni Kor Gibi Yakmalısın Vermem Seni Ellere Vermem Allah Şahidim Olsun Vermem Seni Ellere Vermem Söz Verdim Bir Kere Dönemem