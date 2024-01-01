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7/24 Dinle Ev

Ev Şarkı Sözleri

Oğuzhan Koç Ev şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Koç Ev şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ev sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç

Ev

  • Yüzüm Yok (Akustik)

  • Hesabıma Yazıyor

  • Yok Sanayım

  • Aşk Dediğin

  • Utan

  • Unutma Bari Beni

  • Bulutlara Esir Olduk (Akustik)

  • Her Aşk Bir Gün Biter (Akustik)

  • Aşkla Aynı Değil (Akustik)

  • Gül Ki Sevgilim (Akustik)

  • Giden Günlerim Oldu (Akustik)

  • Beni İyi Sanıyorlar (Akustik)

  • Gitsem Diyorum (Akustik)

  • Sükut-u Hayal (Akustik)

  • Neşeli Ayrılık Şarkısı (Akustik)

  • Bitmedi Elem (Akustik)

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