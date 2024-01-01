Oğuzhan Uğur

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"Gitme, gelme, yapma, etme" derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
"Gitme, gelme, yapma, etme" derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Gitsem gidemem, kalsam kalamam
Sevsem sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Gitsem gidemem, kalsam kalamam
Sevsem sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Bu aşk için acaba çok mu erken
"Sever mi, sevmez mi yoksa?" derken
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
Bu aşk için acaba çok mu erken
"Sever mi, sevmez mi yoksa?" derken
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Gitsem gidemem, kalsam kalamam
Sevsem sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Gitsem gidemem, kalsam kalamam
Sevsem sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
Ateşteyim, ateşte, ateşte
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime yenileri ekledim.
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare.
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
-
Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
Kim her sabah bir karanfil koyar gider başucuna?
Kim okşar gözlerini sana her bakışında?
***
Kim tapar giyindiğin bir sıradan kazağa
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
***
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca
Kim canını hiçe sayar biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını tüm geceler boyunca?
***
Kim verir umarsızca her şeyini avucuna?
Söyle yârim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
"Seviyorum" dersin, eziyetsiz seversin
Ah, her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin, zevktesin
-
Hatalıyım biliyorum
Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat ver
Aşkımın hatırı aşkımız için
***
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
Anılarım sevgi dolu
***
Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver,
Aşkımın hatırı, aşkımız için
Beni kahkahamla sev hüznümü de benden ayırma
Paylaş gözyaşlarımı, taşsın gitsin boş ver aldırma
Sen yanımda olmayınca ben; ben değilim benimle kal
Benimle kal
***
Sen gitme hep benimle kal
Ne olur bırakma ellerimi, benimle kal
Ne olur kaçırma gözlerini, benimle kal
Ne olursun ne olur benimle kal
-
-
Sar beni, ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni, bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim, herşeyim, gönlüme taht kuran dilberim
*
Sevdalar aşka doymak için
Vuslatlar, sana kanmak için
Denedim yetmiyor, dertlerim bitmiyor
Bu sizi dinmiyor
*
Ne doyarım, ne kanarım, ben sana dilberim
Vur beni
O gözler, O kaşlar, ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar, figanlar, beni oyalar
Sevgilim, her şeyim
Gönlüme taht kuran dilberim
-
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime yenileri ekledim.
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aaahh.
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim.
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare.
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde.
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaahh.
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime.
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime.
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol.
Sultanım ol, fermanım ol.
Dertlerimin dermanı ol.
Hercai