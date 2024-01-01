Aşkın'ın Şarkıları Şarkı Sözleri
Oğuzhan Uğur Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oğuzhan Uğur Aşkın'ın Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın'ın Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Oğuzhan Uğur
Aşkın'ın Şarkıları
-
Koşarım peşinden kaçanların
Doğruyu bulmakta zorlanırım
Severim sevmenin dertlerini
Sonunda kollara yollanırım
Koşarım peşinden kaçanların
Doğruyu bulmakta zorlanırım
Severim sevmenin dertlerini
Sonunda kollara yollanırım
Kör olur gözlerim seviyorken
Kendime masallar anlatırım
Dillere düşerim her aşkımla
Yanarım yanarım aldanırım
Kafayı yormam, sonuna bakmam
Ben adam olmam
A deli gönlüm, neler ister de
Seni aldatamam
Kafayı yormam, sonuna bakmam
Ben adam olmam
A deli gönlüm, neler ister de
Seni aldatamam
Severim delice
Severim delice
Koşarım peşinden kaçanların
Doğruyu bulmakta zorlanırım
Severim sevmenin dertlerini
Sonunda kollara yollanırım
Koşarım peşinden kaçanların
Doğruyu bulmakta zorlanırım
Severim sevmenin dertlerini
Sonunda kollara yollanırım
Kör olur gözlerim seviyorken
Kendime masallar anlatırım
Dillere düşerim her aşkımla
Yanarım yanarım aldanırım
Kafayı yormam, sonuna bakmam
Ben adam olmam
A deli gönlüm, neler ister de
Seni aldatamam
Kafayı yormam, sonuna bakmam
Ben adam olmam
A deli gönlüm, neler ister de
Seni aldatamam
Severim delice
Severim delice
Severim delice
Severim delice
-
Dün akşam yüreğimden
Çıkarttım anıları
Yaşadım bir yangın gibi
İçimde acıları
***
Ben benden geçtim ama
Bir senden vazgeçemem
Dokunulmazımsın benim
Yüreğime hükmedemem
***
Güneşimi kaybettim,
Gözlerini görmem gerek
Yaşamaya dönmem için
Hasretini silmem gerek
-
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
Uykusuz gecenin ortasında
Düşüncelerim sana tutsak
***
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
Her şeyi kabullenmem çok zor
Güneş ayrılıkla doğacak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
Şimdi çok iyi anlıyorum
Nefes almak değilmiş yaşamak
***
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
Ateşlerde kalmak gibi bir şey
Böylesi severken ayrılmak
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ah
***
Devlerin aşkı büyük olur
Ya dağlar yerle bir olacak
Ya kıyametler kopacak
Ya da dünya batacak
Senden öyle ayrılacağım
-
-
-
Bir güneşe bir de sana bakamam
Bir ateşi bir elini tutamam
Bir nefessiz bir de sensiz kalamam
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Bir rüzgârı bir de seni göremem
İstesen de kaderinden silemem
Bir Allah'tan bir de senden geçemem
Bozkırda gül gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Susmuş dudakların hiç sesin gelmez
Uzakta durursun gurbetin bitmez
Karanlık sulara hayalin düşmez
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
***
Çöllerde su gibi özledim seni
Kutupta yaz gibi özledim seni
-
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-
Yıllar var ki biz seninle
Bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Ahh zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Hiç kimseye söylemeden
Hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Ahh zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Ahh rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
-
Aşkımız ne güzeldi
Gittiğinde anladım
Pişmanlıklar faydasız
Gittiğinde anladım
*
Aşkımız ne güzeldi
Gittiğinde anladım
Pişmanlıklar faydasız
Bittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Bittiğinde anladım
*
Hayatta hiçbir şeye
Böylesine yanmadım
Sensiz yaşamak çok zor
Gittiğinde anladım
*
Hayatta hiçbir şeye
Böylesine yanmadım
Sensiz yaşamak çok zor
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Gittiğinde anladım
*
Seni çok sevdiğimi
Kalbimdeki yerini
Ben senin değerini
Bittiğinde anladım
-
-
Dikeni batsa da çok kez elime
Uğrunda akacak kanı durdurmam
Koyamam kimseyi bil ki yerine
Yüreğimde açan gülü soldurmam
Koyamam kimseyi bil ki yerine
Yüreğimde açan gülü soldurmam
*
Bendeki mevsimler sana hep bahar
Üstüne titrerim sonsuza kadar
Gelmesin isterim teline zarar
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
*
Bazen yağmurdur gözyaşım sana
Bazen güneştir şu aşkım sana
Elbette bakması çok zordur ama
Yüreğimde açan gülü soldurmam
Elbette bakması çok zordur ama
Yüreğimde açan gülü soldurmam
*
Bendeki mevsimler sana hep bahar
Üstüne titrerim sonsuza kadar
Gelmesin isterim teline zarar
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
*
Bendeki mevsimler sana hep bahar
Üstüne titrerim sonsuza kadar
Gelmesin isterim teline zarar
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
Yüreğimde açmış gülü soldurmam
-
-
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
Fırtınalar koparsa kopsun
Sürüklesin ikimizi
Arzular tutuştursun bizi
Razıyım sonuna senle olsun
Ben sana öylesi taptım inan
Böylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan
Ben sana öylesi taptım inan
Böylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
Bir dost gibi davran bana
Herkes bizi öyle bilsin
Bugün burada bütün olanlar
Saklı, gizli sürüp gitsin
Fırtınalar koparsa kopsun
Sürüklesin ikimizi
Arzular tutuştursun bizi
Razıyım sonuna senle olsun
Ben sana öylesi taptım inan
Böylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan
Ben sana öylesi taptım inan
Böylesi aşka yasak tanımam
Deliler gibiyim anla biraz
Aklımı yolda bıraktım inan