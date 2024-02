Kaç senedir hiç yok tadım Dolmuyor yerin ah be kadın Kaç senedir hiç yok tadım Dolmuyor yerin ah be kadın Yüz sene geçse nolur yani Yine özliycem illa ki Bin sene geçse nolur yani Seni özliycem illa ki kikiki Artık ondan hayır yok sana Etrafında fazla dolaşma Artık ondan hayır yok sana Etrafında fazla dolaşma Dolaşsan da nolacak yani Zerre kadar sevmiyor seni Dolaşsan da nolacak yani Karakterli ol uza haydi didididi Ama çok özledim biliyorum pek karaktersizim Yine de özledim her yüzde onu arıyor gözlerim Ya sevgilisi aşkı olmuşsa nişanlanmışsa ya evlenmişse Banane özledim anlıyorum ben terbiyesizim Kime ne özledim keşke son bir kez daha görseydim Onca yıl geçmiş seni hatırlamaz İçindeki özlem onu bağlamaz Ama çok özledim Tek birikimi aşk acısı öpüyor onu başkası Tek birikimi aşk acısı öpüyor onu başkası Öpmeyip de ne yapacak yani konuşturma beni ablası Öpmeyip de ne olacak yani söyletme beni ablası sısısı Ama çok özledim biliyorum pek karaktersizim Kime ne özledim her yüzde onu arıyor gözlerim Onca yıl geçmiş seni hatırlamaz İçindeki özlem onu bağlamaz Banane özledim (banane özledim) anlıyorum ben terbiyesizim Kime ne özledim (kime ne özledim) her yüzde onu arıyor gözlerim Ya sevgilisi aşkı olmuşsa nişanlanmışsa ya evlenmişse Banane özledim anlıyorum ben terbiyesizim Kime ne özledim keşke son bir kez daha görseydim Onca yıl geçmiş seni hatırlamaz İçindeki özlem onu bağlamaz