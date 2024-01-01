Hasret Şarkı Sözleri
Okan Akdeniz Hasret şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Okan Akdeniz Hasret şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasret sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
"Yaşam kadar her şeyi karmaşık yapan sensin anla
Doğrular hep yakınında görmek kolay
Eğer kalbinde ararsan sevmek kolay
Maskelerden arınırsan yaşam kolay
Haydi durma sakın ağlama boşuna her şeyin bedeli var
Bir oyun bu hayat haydi oynayalım korkmadan yaşayalım
Ha şöyle kendine gel artık
Olur olmaz her şeye üzülme
Ha şöyle kendine dön artık
Olur olmaz ömrünü tüketme"
-
Kader bu ya birtanem
Seni karşıma çıkardı
Bir şans daha ver bana
Hasretimi giderir
Hasret diner mi sandın
Sevgi böyle biter mi sandın
Sen başkalarına kandın
Seni kalpsiz, insafsız
Kalbim susar mı sandın sensiz
Böyle yaşar mı sandın
Aklımı sana taktım
Beni baştan çıkardın
-
-
-
-
-
-
-
-