Okan Akdeniz

Kader bu ya birtanem Seni karşıma çıkardı Bir şans daha ver bana Hasretimi giderir Hasret diner mi sandın Sevgi böyle biter mi sandın Sen başkalarına kandın Seni kalpsiz, insafsız Kalbim susar mı sandın sensiz Böyle yaşar mı sandın Aklımı sana taktım Beni baştan çıkardın

"Yaşam kadar her şeyi karmaşık yapan sensin anla Doğrular hep yakınında görmek kolay Eğer kalbinde ararsan sevmek kolay Maskelerden arınırsan yaşam kolay Haydi durma sakın ağlama boşuna her şeyin bedeli var Bir oyun bu hayat haydi oynayalım korkmadan yaşayalım Ha şöyle kendine gel artık Olur olmaz her şeye üzülme Ha şöyle kendine dön artık Olur olmaz ömrünü tüketme"