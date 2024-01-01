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7/24 Dinle Hasret

Hasret Şarkı Sözleri

Okan Akdeniz Hasret şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Okan Akdeniz Hasret şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hasret sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Okan Akdeniz

Okan Akdeniz

Hasret

  • Hasret

  • Deli Divane

  • Bir El Uzat

  • Kanıyor Yüreğim

  • İsyandayım

  • Söz Geçmiyor

  • Ha Şöyle

  • Seneler Geçiyor

  • Serseri

  • Olduğun Gibi Kal

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