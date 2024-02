Okan Akdeniz

"Yaşam kadar her şeyi karmaşık yapan sensin anla Doğrular hep yakınında görmek kolay Eğer kalbinde ararsan sevmek kolay Maskelerden arınırsan yaşam kolay Haydi durma sakın ağlama boşuna her şeyin bedeli var Bir oyun bu hayat haydi oynayalım korkmadan yaşayalım Ha şöyle kendine gel artık Olur olmaz her şeye üzülme Ha şöyle kendine dön artık Olur olmaz ömrünü tüketme"