Okan Albayrak

bu ayrılık bana süpriz olmadı bir gün gideceğin belleydi zaten bu ayrılık bana süpriz olmadı ** bir gün gideceğin belliydi zaten ardımdan gözlerin yaşla dolmadı beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonunda yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten sahteydi sarılıp öpüşün bile sahteydi yüzüme gülüşün bile yeminler edipte söylesen bile beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten yeminler edipte söylesen bile beni sevmediğin belliydi zaten beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten hangi gün derdimin dermanı oldun hangi gün sevgimin fermanı oldun işte bak sonundaa yabancı oldun beni sevmediğin belliydi zaten