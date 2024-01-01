Popstrar Alaturka-1 Şarkı Sözleri
Okan Albayrak Popstrar Alaturka-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Okan Albayrak Popstrar Alaturka-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Popstrar Alaturka-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Okan Albayrak
Popstrar Alaturka-1
-
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın
-
-
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
***
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
-
-
Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Yıkar masayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları da hoştur içmeye
Hoştur içmeye
İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine
Hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
***
Ah, aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
-
bu ayrılık bana süpriz olmadı
bir gün gideceğin belleydi zaten
bu ayrılık bana süpriz olmadı
**
bir gün gideceğin belliydi zaten
ardımdan gözlerin yaşla dolmadı
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonunda
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
sahteydi sarılıp öpüşün bile
sahteydi yüzüme gülüşün bile
yeminler edipte söylesen bile
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
yeminler edipte söylesen bile
beni sevmediğin belliydi zaten
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten
hangi gün derdimin
dermanı oldun
hangi gün sevgimin
fermanı oldun
işte bak sonundaa
yabancı oldun
beni sevmediğin belliydi zaten