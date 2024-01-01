Okan Albayrak

sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler

Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş *** Gece gündüz dolaştım Aşkınla sarhoş Aşkınla sarhoş *** Gece gündüz dolaştım Aşkınla sarhoş Aşkınla sarhoş *** Neşeli olan yuvam Şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş *** Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş *** Kader böyle imiş Ne söylesem, ne söylesem Ne söylesem boş