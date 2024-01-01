Okan Bayülgen

Bugün hava güzel dedim ki hanıma Haydi kalk giyin de çıkalım biraz Bak cıvıl cıvıl kuşlar uçuyor Dalları basmış erikle kiraz Çoluk çocuk cümbür cemaat Piknik yapalım ne dersiniz ha? Ev halkı uçtu "Yihhu aslan baba sen çok yaşa!" Yolda düşündüm bizim çocuklar tanımıyorlar hayvanları Bir hayli garibime gitti doğrusu bir baba olarak verdim kararı Anında bir ters U dönüş doğru hayvanat bahçesine Biliyoruz ayıp oldu hakim bey ama zar zor girebildik içeriye Bak evladım buna ayı derler Ormandan inip şehre gelirler Biraz ağırdır hantaldır ama Armudun iyisini ayılar yerler Evet babacım ona ayı derler Ayılar bizleri çok severler Ağır mağır hantaldır ama Armudun iyisini ayılar yerler Senin de canın günün birinde Armudun iyisini yemek isterse

Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Yazdım çizdim eline güne kızdım Halimi kimse sormadı geç Durdum denedim olur mu bu dedim? Kalbime sordum atmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Gezdim tozdum ezberi bozdum Herkese baktım olmadı geç Kibriti çaktın gönlüme attın Yalan yetende yanmadı geç *** Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken? Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan Çekilsin aradan aşktan korkan *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan *** Oynaya oynaya, kalbim var ya Hop diye çıkacak, ay ay ay ay Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza Herkesi yakacak vay vay vay vay *** Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan