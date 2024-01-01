Okan Ünver

Uzakları özlüyor gözlerim bu günlerde Kaçıp gitmek zamanı geldi ne olur Beni anla Ve sakın bir şey sorma Sadece (sadece) ** Gel son defa sarıl bana Dönemem belki bir daha Gidiyorum buralardan Gidiyorum uzaklara, uzaklara Sadece (sadece) ** Gel son defa sarıl bana Dönemem belki bir daha Gidiyorum buralardan Gidiyorum uzaklara, uzaklara ** Sığınacak bir liman olmadı uzaklarda Söyleyecek tek bir sözüm yok Ne olur beni anla Ve sakın birşey sorma Sadece (sadece) ** Gel son defa sarıl bana Dönemem belki bir daha Gidiyorum buralardan Gidiyorum uzaklara, uzaklara Sadece (sadece) ** Gel son defa sarıl bana Dönemem belki bir daha Gidiyorum buralardan Gidiyorum uzaklara, uzaklara ** Gel son defa sarıl bana Dönemem belki bir daha Gidiyorum buralardan Gidiyorum uzaklara, uzaklara Sadece (sadece)