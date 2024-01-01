Dokuz da Dokuz Şarkı Sözleri
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Okan Ünver
Dokuz da Dokuz
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sıradalar binlercesi birden
yokluğunun soyadı akşam
yutacaklar sen kurtarmazsan
keyfinin bildiği bende yok
düşüverir gecenin koynuna
anlı şanlı yanlızlığım
say geriye başlasın artık
keyfinin bildiği bende yok
ne var ne yoksa atıp içimden
beni sundum sana can-ı gönülden
söylemenin alemi var elbet
biliyorsan utanmayı
yakalar bir gün hatıralar seni
ellerini, dilini çözer
rezil olur, etmez düşünceler
say geriye başlasın artık
-
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-
Uzakları özlüyor gözlerim bu günlerde
Kaçıp gitmek zamanı geldi ne olur
Beni anla
Ve sakın bir şey sorma
Sadece (sadece)
**
Gel son defa sarıl bana
Dönemem belki bir daha
Gidiyorum buralardan
Gidiyorum uzaklara, uzaklara
Sadece (sadece)
**
Gel son defa sarıl bana
Dönemem belki bir daha
Gidiyorum buralardan
Gidiyorum uzaklara, uzaklara
**
Sığınacak bir liman olmadı uzaklarda
Söyleyecek tek bir sözüm yok
Ne olur beni anla
Ve sakın birşey sorma
Sadece (sadece)
**
Gel son defa sarıl bana
Dönemem belki bir daha
Gidiyorum buralardan
Gidiyorum uzaklara, uzaklara
Sadece (sadece)
**
Gel son defa sarıl bana
Dönemem belki bir daha
Gidiyorum buralardan
Gidiyorum uzaklara, uzaklara
**
Gel son defa sarıl bana
Dönemem belki bir daha
Gidiyorum buralardan
Gidiyorum uzaklara, uzaklara
Sadece (sadece)
-
Bana senden hatıra kırık dökük bir sevda
Kavgalıyım baştan beri
Yıkıp geçen aşklarda
Bana senden hatıra
Kırık dökük bir sevda
Kavgalıyım baştan beri
Yıkıp geçen aşklarda
***
Ben bildiğin kendimde değilim
Sevgine hevesliyim
Ben bir deliyim
Ben bir deliyim
Sevgine hevesliyim
Senden hevesli
-
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koparıldım ben senden
ümit kesme sen benden
kendimizi ararken buluruz yine
eririz sevdamızın içinde
kimseler anlamadı ki
bir yol bulamadı ki
sandılar anlayamadık, tanıyamadık birbirimizi
nehirler denizlere varır
yağmuru topraklar alır
dünya koparılmaz güneş'ten
yollarımız er geç bize varır