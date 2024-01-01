Okay Barış

-
Kim bilir neden bu kadar alıngansın
Her sözümü söylerken seçiyorum
Camdan bile daha çok kırılgansın
Ki üstüne titriyorum, biliyorsun
Kuş gibi ürkek, kedi gibi sokulgan
N'olur bıraksan da bir sarıp sarmalasam
Ne yaşadın da teslim olmuyorsun?
Öpsem yaralarından da iyi olsan
Aşağıdan alsam olmuyor
Yukarıdan alsam olmuyor
Gözlerine inen sis hiç dağılmadı
Dağılmıyor
Aşağıdan alsam olmuyor
Yukarıdan alsam olmuyor
Gözlerine inen sis hiç dağılmadı
Çok mu zor?
Üzgünüm duvarlarından
Geçemiyorum
Suyu buldum kaynağından
İçemiyorum
Tepeden tırnağa kuşanmışsın
Zırhından yüreğini
Seçemiyorum
Aşağıdan alsam olmuyor
Yukarıdan alsam olmuyor
Gözlerine inen sis hiç dağılmadı
Dağılmıyor
Aşağıdan alsam olmuyor
Yukarıdan alsam olmuyor
Gözlerine inen sis hiç dağılmadı
Çok mu zor?
-
Sevgilim sen benden bıktın mı
Çoktan o kanaldan çıktın mı
Boşuna mı çırpınıyorum hem de küçük düşerek
Söyle çekinme seni çok sıktım mı
Aşkıyla boğabilir insan doğrudur
Kendi yakar kendi söndürür
Ne zamanki kesersin bütün irtibatı
Zulüm de sırayla kolay intibakı
Zoruma gidiyor ne yalan söyleyeyim
Çok acı
Fena halde koyuyor istenmemek insana
Açtım kapılarımı sonuna kadar isteyerek
Üstelik itirafım gurur veriyor bana
Sevindirir mi seni perişanlığım
Kendini iyi hisseder misin
Artık cezasını da verirsin muhakkak
Kar küresi gibi saydamlığımın
‘Yeter ki onursuz olmasın aşk’ diye saydırıyordum
Dillerim kopaydı benim kutsalım sensin
Büyük konuştum yerlerde sürünüyorum
Evvelimden gitsen de ahirim sensin
-
Sen ciddisin gidiyorsun gerçekten
Şu ana kadar idrak etmedim
Hakkaten, hakkaten
Bir dakika, ben bi' acı kahve içmeliyim
Özür dilerim sürçülisan ettiysem
Büsbütün mahveden
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Yak bütün ışıkları
Gece indi aniden
Be ayrılık olmaz olaydın
Bi' git benden
Yak bütün ışıkları
Gece indi aniden
Be ayrılık olmaz olaydın
Bi' git benden
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Unutuldum mu şimdi ben?
Unutuldum mu hemen?
Bir hatıra mıyım artık?
O da nadiren yâd edilen
Sen ciddisin
-
Bir kuzeyden eser bir kuzeybatıdan
Kendi sert, denizi sert dalgalanır
Uzanır Ege'ye Karadeniz'den
Bir meltem, bir fırtına sallanır
Sen benden geçsen de ben geçmem
Gitmem ama korkma yerleşmem (yerleşmem)
Kimse inanmasa da şaşmam (şaşmam)
Artık sevilmiyor böyle
Karda beyaz, dağda ayazım (ayazım)
Ah benim bozuk düzen sazım (sazım)
Ekmeğimden, suyumdan azın (azın)
Çoğun öldürür herhâlde
Böyle bir sevmek görülmemiştir
Bizzat Attilâ İlhan söylemiştir
Ki her hasreti ve her vuslatı
Safi şiirden eylemiştir
Sen benden geçsen de ben geçmem
Gitmem ama korkma yerleşmem
Kimse inanmasa da şaşmam
Artık sevilmiyor böyle
Karda beyaz, dağda ayazım (ayazım)
Ah benim bozuk düzen sazım (sazım)
Ekmeğimden, suyumdan azın (azın)
Çoğun öldürür herhâlde
Çoğun öldürür herhâlde
-
Ne kadar güzel bir yazdı
Her yer maviydi, beyazdı
Sahil, ateş, kum
Bodrum, Bodrum her şey tamamdı
Kimimiz gitar çalıyordu
Kimimiz ufka dalıyordu
Ne gamsızlık, ne kaygısızlık
Ah, bir kez oldu
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
Seneler sonra tesadüfen
Karşılaştık ya aniden
Hatırladın mı, sızladın mı?
Bana sözün vardı
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
Gittin çok işin gücün vardı
Zaten çok kısa bir araydı
Saftık öyle sanmak kolaydı
Zaten yaz üç aydı
-
Ummadım layacağını
Bin beter kavrulacağımı
Ağlayacağım karışmasın kimse
Dibine kadar tutucam tutucam yasını
Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın?
Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın
Kalmasın varsın tozum, dumanım
Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın
Gelsen ne güzel olur
Gelsen ne güzel olur
Gelsen ne güzel olur
Sevsen ne güzel olur
Biz onu bir kelime sandık
Oysa kaç yüzyıldır yandık
Ördük kibirden duvarlar
Ayırdı bizi, harcını biz kardık
Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın?
Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın
Kalmasın varsın tozum dumanım
Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın
Gelsen ne güzel olur
Ne güzel olur
Ne güzel olur
Ne güzel olur
Gelsen ne güzel olur
Sevsen ne güzel olur
Gelsen ne güzel olur
Sevsen ne güzel olur
-
Bu böyle olmaz güzelim
Birbirimizi niye üzelim?
Konuşabiliriz pekâlâ
Dövüşebiliriz de gerekirse
Barışırız ya da barışmayız
Ne var ki bi' denemekte
Neler geldi başına?
Yani bakınca da yaşına
Kıyamıyorum, konduramıyorum
Donduramıyorum mutlu anı
Müsaade edersen belki
Belki yaranı sararız
Sana kalsa yandık biz
Sana kalsa perişanız
Sana kalsa yandık biz
Sana kalsa perişanız
O, o-o-o, o-o-o
Ne dersen de
O, o-o-o, o-o-o
Başüstüne
Bu böyle olmaz güzelim
Gel şu meselemizi çözelim
Yapamıyoruz, ayrılamıyoruz
Diyalog dersen kuramıyoruz
Barışırız ya da barışmayız
Ne var ki bi' denemekte?
Sana kalsa yandık biz
Sana kalsa perişanız
Sana kalsa yandık biz
Sana kalsa perişanız
O, o-o-o, o-o-o
Ne dersen de
O, o-o-o, o-o-o
Başüstüne
-
Aynı mahallenin çocuklarıydık biz
Siz ailecek piyango beklerdiniz
Yukarıdan seyretmeyi severdiniz
Yani olacak iş değildi benimkisi
Hayallerin bile markalı, maliyetli
Benim sermayem bir kuru yürekti
Görsen de görmezlikten gelirdin
Senin önceliğin etiketti
Lakin gülmedi yüzüne kader
Kendi kalbinden bihaber
Taştan, kumaştan medet umdun
Yetmedi, yetmedi işte n'aber?
Ararsın tabii şimdi
Yanarsın tabii şimdi
Dönersin tabii şimdi
Yüz seksen derece
Ararsın tabii şimdi
Yanarsın tabii şimdi
Dönersin tabii şimdi
Yüz seksen derece
Lakin gülmedi yüzüne kader
Kendi kalbinden bihaber
Taştan, kumaştan medet umdun
Yetmedi yetmedi işte n'aber?
Ararsın tabii şimdi
Yanarsın tabii şimdi
Dönersin tabii şimdi
Yüz seksen derece
Ararsın tabii şimdi
Yanarsın tabii şimdi
Dönersin tabii şimdi
Yüz seksen derece
-
Vallahi de billahi de seviyorum
İki gözüm önüme aksın
Na böyle olayım yalanım varsa
Eğer Allah çarpsın
Ben senin biçimini de sevdim evet
Ama daha çok içini sevdim
Çok havalısın aynaya da bağımlısın
Olsun canımsın
Dayanamıyorsun övgüye
Tav oluyorsun hemen her ilgiye
Halbuki rastlamadı kimse
Zamanı silen bir silgiye
Böyle giderse sadece fotoğrafsın
Sen de sararıcan
Anladığında bir acele gidip
Koca diye bir vasata varıcan
Aması maması yok altı üstü
Bi’ yüreklik mesele
Canımın yarısı ben her şeye hazırım
İyisine de kötüsüne de
Aması maması yok altı üstü
Gayet açık mesele
Var mı sigortası yok madem
Şu yasak elmayı yesene
Kız saçın ağaracak bir gün
Oran buran ağrıyacak
Daha genci güzeli gelecek
Seni bitirecekler
Kız kaç kişi kaldık dünyada
Ömürlük sevecekler
Sevişmezsek
Yine kötüler kazanacaklar
-
Ne ilk ne sonuncusun
Düşüp de bu tuzağa kaybeden
Kendini terk eder insan
Aslında aşktan giderken
Bir varken, bir yokmuşuz
Masalmışız, yaş almışız derken
Evet, doğruydu gitmen
Er geç ayrılacaktık zaten
O gönlün oldu mu?
Soğudu mu için?
Bir cevap buldun mu?
Neden, nasıl, niçin?
O gönlün oldu mu?
Soğudu mu için?
Bir cevap buldun mu?
Neden, nasıl, niçin?
Bas bas bağır adımı
Duyan yok feryadını
Bağır çağır
Al tacını, tahtını
Bin defa, yüz bin defa
Hayır hayır
Bas bas bağır adımı
Duyan yok feryadını
Bağır çağır
Al tacını, tahtını
Bin defa, yüz bin defa
Hayır hayır
Ne yaz ne kışmışım
Bir bakmışım yalancı baharmışım
Zamanı bölmüşüm, çok ölmüşüm
Ben neler görmüşüm?
O gönlün oldu mu?
Soğudu mu için?
Bir cevap buldun mu?
Neden, nasıl, niçin?
Bas bas bağır adımı
Duyan yok feryadını
Bağır çağır
Al tacını, tahtını
Bin defa, yüz bin defa
Hayır hayır
Bas bas bağır adımı
Duyan yok feryadını
Bağır çağır
Al tacını, tahtını
Bin defa, yüz bin defa
Hayır hayır
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