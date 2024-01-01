Okay Barış

Alıngansın Kim bilir neden bu kadar alıngansın Her sözümü söylerken seçiyorum Camdan bile daha çok kırılgansın Ki üstüne titriyorum, biliyorsun Kuş gibi ürkek, kedi gibi sokulgan N'olur bıraksan da bir sarıp sarmalasam Ne yaşadın da teslim olmuyorsun? Öpsem yaralarından da iyi olsan Aşağıdan alsam olmuyor Yukarıdan alsam olmuyor Gözlerine inen sis hiç dağılmadı Dağılmıyor Aşağıdan alsam olmuyor Yukarıdan alsam olmuyor Gözlerine inen sis hiç dağılmadı Çok mu zor? Üzgünüm duvarlarından Geçemiyorum Suyu buldum kaynağından İçemiyorum Tepeden tırnağa kuşanmışsın Zırhından yüreğini Seçemiyorum Aşağıdan alsam olmuyor Yukarıdan alsam olmuyor Gözlerine inen sis hiç dağılmadı Dağılmıyor Aşağıdan alsam olmuyor Yukarıdan alsam olmuyor Gözlerine inen sis hiç dağılmadı Çok mu zor?

Onursuz Olabilir Aşk Sevgilim sen benden bıktın mı Çoktan o kanaldan çıktın mı Boşuna mı çırpınıyorum hem de küçük düşerek Söyle çekinme seni çok sıktım mı Aşkıyla boğabilir insan doğrudur Kendi yakar kendi söndürür Ne zamanki kesersin bütün irtibatı Zulüm de sırayla kolay intibakı Zoruma gidiyor ne yalan söyleyeyim Çok acı Fena halde koyuyor istenmemek insana Açtım kapılarımı sonuna kadar isteyerek Üstelik itirafım gurur veriyor bana Sevindirir mi seni perişanlığım Kendini iyi hisseder misin Artık cezasını da verirsin muhakkak Kar küresi gibi saydamlığımın ‘Yeter ki onursuz olmasın aşk’ diye saydırıyordum Dillerim kopaydı benim kutsalım sensin Büyük konuştum yerlerde sürünüyorum Evvelimden gitsen de ahirim sensin

Sen Ciddisin Sen ciddisin gidiyorsun gerçekten Şu ana kadar idrak etmedim Hakkaten, hakkaten Bir dakika, ben bi' acı kahve içmeliyim Özür dilerim sürçülisan ettiysem Büsbütün mahveden Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen Yak bütün ışıkları Gece indi aniden Be ayrılık olmaz olaydın Bi' git benden Yak bütün ışıkları Gece indi aniden Be ayrılık olmaz olaydın Bi' git benden Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen Unutuldum mu şimdi ben? Unutuldum mu hemen? Bir hatıra mıyım artık? O da nadiren yâd edilen Sen ciddisin

Artık Sevilmiyor Böyle Bir kuzeyden eser bir kuzeybatıdan Kendi sert, denizi sert dalgalanır Uzanır Ege'ye Karadeniz'den Bir meltem, bir fırtına sallanır Sen benden geçsen de ben geçmem Gitmem ama korkma yerleşmem (yerleşmem) Kimse inanmasa da şaşmam (şaşmam) Artık sevilmiyor böyle Karda beyaz, dağda ayazım (ayazım) Ah benim bozuk düzen sazım (sazım) Ekmeğimden, suyumdan azın (azın) Çoğun öldürür herhâlde Böyle bir sevmek görülmemiştir Bizzat Attilâ İlhan söylemiştir Ki her hasreti ve her vuslatı Safi şiirden eylemiştir Sen benden geçsen de ben geçmem Gitmem ama korkma yerleşmem Kimse inanmasa da şaşmam Artık sevilmiyor böyle Karda beyaz, dağda ayazım (ayazım) Ah benim bozuk düzen sazım (sazım) Ekmeğimden, suyumdan azın (azın) Çoğun öldürür herhâlde Çoğun öldürür herhâlde

Zaten Yaz 3 Aydı Ne kadar güzel bir yazdı Her yer maviydi, beyazdı Sahil, ateş, kum Bodrum, Bodrum her şey tamamdı Kimimiz gitar çalıyordu Kimimiz ufka dalıyordu Ne gamsızlık, ne kaygısızlık Ah, bir kez oldu Gittin çok işin gücün vardı Zaten çok kısa bir araydı Saftık öyle sanmak kolaydı Zaten yaz üç aydı Gittin çok işin gücün vardı Zaten çok kısa bir araydı Saftık öyle sanmak kolaydı Zaten yaz üç aydı Seneler sonra tesadüfen Karşılaştık ya aniden Hatırladın mı, sızladın mı? Bana sözün vardı Gittin çok işin gücün vardı Zaten çok kısa bir araydı Saftık öyle sanmak kolaydı Zaten yaz üç aydı Gittin çok işin gücün vardı Zaten çok kısa bir araydı Saftık öyle sanmak kolaydı Zaten yaz üç aydı Gittin çok işin gücün vardı Zaten çok kısa bir araydı Saftık öyle sanmak kolaydı Zaten yaz üç aydı

Ne Güzel Olur Ummadım layacağını Bin beter kavrulacağımı Ağlayacağım karışmasın kimse Dibine kadar tutucam tutucam yasını Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın? Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın Kalmasın varsın tozum, dumanım Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın Gelsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur Biz onu bir kelime sandık Oysa kaç yüzyıldır yandık Ördük kibirden duvarlar Ayırdı bizi, harcını biz kardık Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın? Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın Kalmasın varsın tozum dumanım Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın Gelsen ne güzel olur Ne güzel olur Ne güzel olur Ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur

Sana Kalsa Bu böyle olmaz güzelim Birbirimizi niye üzelim? Konuşabiliriz pekâlâ Dövüşebiliriz de gerekirse Barışırız ya da barışmayız Ne var ki bi' denemekte Neler geldi başına? Yani bakınca da yaşına Kıyamıyorum, konduramıyorum Donduramıyorum mutlu anı Müsaade edersen belki Belki yaranı sararız Sana kalsa yandık biz Sana kalsa perişanız Sana kalsa yandık biz Sana kalsa perişanız O, o-o-o, o-o-o Ne dersen de O, o-o-o, o-o-o Başüstüne Bu böyle olmaz güzelim Gel şu meselemizi çözelim Yapamıyoruz, ayrılamıyoruz Diyalog dersen kuramıyoruz Barışırız ya da barışmayız Ne var ki bi' denemekte? Sana kalsa yandık biz Sana kalsa perişanız Sana kalsa yandık biz Sana kalsa perişanız O, o-o-o, o-o-o Ne dersen de O, o-o-o, o-o-o Başüstüne

180 Derece Aynı mahallenin çocuklarıydık biz Siz ailecek piyango beklerdiniz Yukarıdan seyretmeyi severdiniz Yani olacak iş değildi benimkisi Hayallerin bile markalı, maliyetli Benim sermayem bir kuru yürekti Görsen de görmezlikten gelirdin Senin önceliğin etiketti Lakin gülmedi yüzüne kader Kendi kalbinden bihaber Taştan, kumaştan medet umdun Yetmedi, yetmedi işte n'aber? Ararsın tabii şimdi Yanarsın tabii şimdi Dönersin tabii şimdi Yüz seksen derece Ararsın tabii şimdi Yanarsın tabii şimdi Dönersin tabii şimdi Yüz seksen derece Lakin gülmedi yüzüne kader Kendi kalbinden bihaber Taştan, kumaştan medet umdun Yetmedi yetmedi işte n'aber? Ararsın tabii şimdi Yanarsın tabii şimdi Dönersin tabii şimdi Yüz seksen derece Ararsın tabii şimdi Yanarsın tabii şimdi Dönersin tabii şimdi Yüz seksen derece

Biçim Vallahi de billahi de seviyorum İki gözüm önüme aksın Na böyle olayım yalanım varsa Eğer Allah çarpsın Ben senin biçimini de sevdim evet Ama daha çok içini sevdim Çok havalısın aynaya da bağımlısın Olsun canımsın Dayanamıyorsun övgüye Tav oluyorsun hemen her ilgiye Halbuki rastlamadı kimse Zamanı silen bir silgiye Böyle giderse sadece fotoğrafsın Sen de sararıcan Anladığında bir acele gidip Koca diye bir vasata varıcan Aması maması yok altı üstü Bi’ yüreklik mesele Canımın yarısı ben her şeye hazırım İyisine de kötüsüne de Aması maması yok altı üstü Gayet açık mesele Var mı sigortası yok madem Şu yasak elmayı yesene Kız saçın ağaracak bir gün Oran buran ağrıyacak Daha genci güzeli gelecek Seni bitirecekler Kız kaç kişi kaldık dünyada Ömürlük sevecekler Sevişmezsek Yine kötüler kazanacaklar