Okay Barış

Ne Güzel Olur Ummadım layacağını Bin beter kavrulacağımı Ağlayacağım karışmasın kimse Dibine kadar tutucam tutucam yasını Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın? Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın Kalmasın varsın tozum, dumanım Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın Gelsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur Biz onu bir kelime sandık Oysa kaç yüzyıldır yandık Ördük kibirden duvarlar Ayırdı bizi, harcını biz kardık Ben ağlayamayayım da kimler ağlasın? Aşk öldüğü gün başımıza taş yağsın Kalmasın varsın tozum dumanım Bi' izim kalacaksa sevdam kalsın Gelsen ne güzel olur Ne güzel olur Ne güzel olur Ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur Gelsen ne güzel olur Sevsen ne güzel olur

Canımın İçi Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma *** Ne can alır ne de canan yük kervanını Herkes gider aynı yere, sür devranını *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma

Gülüm Bakışların hayalimden gitmiyor ki O çocuksu hallerini özledim Seni görmek, seni sevmek tek dileğim Sensin ilk yangın yüreğimde Sensin kalp ağrım *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana *** Her halimle her halinin aşığıyım Biraz anla görerek baksan ne olur Belalım, zarardayım hem darda Bari sen vurma yüreğimden Ayrılma asla *** Yalan değil tadım olmaz sen yoksan Kalbim susmaz ki dilim konuşmaz duramam Derinlerde yükseklerde her yerde Zaman akmaz ki Dünya dönmez ki uzaksan *** Gülüm, gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dallarına Her şey feda olsun sana sen iste gülüm Dikenine toprağına, gözündeki yaşlarına Kurban olsun aşkım sana sen iste gülüm

Rüzgar Gülüm Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, tenimde ölüm, oy Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, oy, teninde ölürüm, oy *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Yalın ayak kapılarda bekledim seni Sordular da sır vermedim Sakladım seni *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Dağlar aştım, yollar aştım Yasaklardan sular içtim Herkes yardan vazgeç dedi Vazgeçemedim *** Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, tenimde ölüm, oy Oy, rüzgar gülüm, oy Oy, teninde ölürüm oy

Senden Ayrılmayı Düşünüyorum Sığındık gizli zamanlara Tükettik birbirimizi Korkmuyordum yadırganmaktan Sefil yalanların bitirdi bizi *** Hiç sahip olamadım sana Hiçbir gün güldürmedin beni Seni seviyorum ama Mutlu değilim *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Sildi yüreğimden gözlerinin verdiği acıyı Sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı Tutuldum bir sağanağa Büyüttüm koynumdaki tomurcuğu, adı sanı başkaydı Daha dün beş yaşındaydım, kirli bir derenin tam ortasındaydım *** Hiç sahip olamadım sana Hiçbir gün güldürmedin beni Seni seviyorum ama Mutlu değilim *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar *** Senden ayrılmayı düşünüyorum Pusuda bekler acılar Korkmuyorum yalnız uyanmaktan Kucaklar beni yeni aşklar

Üz Bakalım Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Sudan sebeplere inat Hiçbir zaman ayrılmam *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Kederim uçar gider Yokluğuna aldırmam Bulurum bir bahar daha Güllerimi sana soldurtmam *** Sudan sebeplere inat Hiçbir zaman ayrılmam *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım *** Sen beni böyle üz bakalım Düşünme beni, ez bakalım Teninde aşkın kıyameti kopsun Benim yokluğumla gez bakalım

Arsız Gönlüm Ne küsmeyi bilirsin Ne de barışmayı Sevgin kavganla bir gelir Ne susmayı bilirsin Ne de tartışmayı Ölüm ecelden önce gelir Bırak hep böyle kalsın Bu ateş uzak yansın Bir araya gelirsek Sen beni yıpratırsın "Gel" desen gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur Ne benle olabildin Ne bensiz kalabildin Aşk içinde aşkı öldürdün Ne vazgeçtin kendinden Ne kendin olabildin Her gün canımdan can tükettin Bırak hep böyle kalsın Bu ateş uzak yansın Bir araya gelirsek Sen beni yıpratırsın "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılar...

Gitme Yüzüme karşı söyle her şeyi Gideceksen eğer haberim olsun İçine atma niyetlerini Ayrılığın bari onurlu olsun İçine atma niyetlerini Ayrılığın bari onurlu olsun Güneş her yerden doğar Görmesini bilmedin, yâr Ben canımı verirdim sana Sevmesini bilmedin, yâr Güneş her yerden doğar Görmesini bilmedin, yâr Ben canımı verirdim sana Sevmesini bilmedin, yâr Yine de "Gitme" diyorum sana, "Gitme" "Gitme" diyorum sana Boğazıma kadar battım aşkına Beni anlasana "Gitme" diyorum sana, "Gitme" "Gitme" diyorum sana Boğazıma kadar battım aşkına Beni anlasana Yokuşa sürme, yorgun yüreğim Kalbim aşkının yüküyle dolu Anlamadım, söyle, derdin' bileyim El ele gidelim bu uzun yolu Anlamadım, söyle, derdin' bileyim El ele gidelim bu uzun yolu Güneş her yerden doğar Görmesini bilmedin, yâr Ben canımı verirdim sana Sevmesini bilmedin, yâr Güneş her yerden doğar Görmesini bilmedin, yâr Ben canımı verirdim sana Sevmesini bilmedin, yâr Yine de "Gitme" diyorum sana, "Gitme" "Gitme" diyorum sana Boğazıma kadar battım aşkına Beni anlasana "Gitme" diyorum sana, "Gitme" "Gitme" diyorum sana Boğazıma kadar battım aşkına Beni anlasana

Göçebe Göçebem, yollar soğuk Kınaların avucumda Kimse bilmez hâlimizi Dert takılmış kolumuza Kim sorar bize bizi? Kim çalar kapımızı? Kim küser senden sonra bana? Bile bile sev beni, bile bile Tanıya tanıya işle kalbine Ecel teri döktürme ayrılıklarda Bile bile sev beni Kalbimde mahsur kaldın İhbar et beni aşka Gönlümdeki kelepçeler Çözülür bir bakışına Kim sorar bize bizi? Kim çalar kapımızı? Kim küser senden sonra bana? Bile bile sev beni, bile bile Tanıya tanıya işle kalbine Ecel teri döktürme ayrılıklarda Bile bile sev beni Onun en sevdiği oyun körebe Kapatıp gözlerimi, saklanır bilmezlere Kim bilir nerelerde atar beni Bu yüzden koydum adını göçebe Gönlümü göçebe kuşa yedirdim Gelir mi, gelmez mi hiç bilemem Ah Bile bile sev beni, bile bile Tanıya tanıya işle kalbine Ecel teri döktürme ayrılıklarda Bile bile sev...

Yabancı Kırdım döktüm her şeyi Yaktım yıktım ezelini Baştan yarat gel virane gönlümü Gündüz olmaz, illa gece Gözüm kaldı pencerende Bir sağa bak bir de sola, gel gizlice Ah Ah Yabancı Kimsin, kiminlesin? Bu pazar gelir misin? Gül damlar dudağından Susadım, verir misin? Kimsin, kiminlesin? Bu pazar gelir misin? Gül damlar dudağından Susadım, verir misin? Kalpten aşk atılmaz ki Satsan da satılmaz ki Yudum yudum, nefes nefes iç beni Gündüz olmaz, illa gece Gözüm kaldı pencerende Bir sağa bak bir de sola, gel gizlice Ah Ah Yabancı Kimsin, kiminlesin? Bu pazar gelir misin? Gül damlar dudağından Susadım, verir misin? Kimsin, kiminlesin? Bu pazar gelir misin? Gül damlar dudağından Susadım, verir misin? Kimsin, kiminlesin? Bu pazar gelir misin? Gül damlar dudağından Susadım, verir misin?

Öl De Öleyim Kaşın çatıp, yüzün asma güzel yarim Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma Bir güldürüp, bin öldürme nazli yarim Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma Bir güldürüp, bin öldürme nazli yarim Bu yaralar senden kalma, ele sardırma, ele sardırma Öl de, öleyim yarim Yan de, yanayım sana Senden kalma bu yarayı ele sardırma Ahh öl de, ölürüm yarim Yan de, yanayım sana Senden kalma bu yarayı ele sardırma Gel artık, gel aşk adına hoyrat yüzlüm Senin olsun son nefeste hayatım özüm, hayatım özüm Bir dolanıp bir çözülme baharım, güzüm Bu yaralar senden kalma ele sardırma, ele sardırma Bir dolanıp bir cözülme baharım, güzüm Bu yaralar senden kalma ele sardırma, ele sardırma Öl de, ölürüm yarim Yan de, yanayım sana Senden kalma bu yarayı ele sardırma Öl de, ölürüm yarim Yan de, yanayım sana Senden kalma bu yarayı ele sardırma

Gör Kalbim harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek gururumu yere vurdu yere vurdu buna bir dur demek gerek harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek gururumu yere vurdu yere vurdu buna bir dur demek gerek *** bir tek bana mahsun değil bu kalbim gözü kalmış günahlarda zor halin bir kötünün eline düş gör kalbim aşk o zaman neimişte bil kalbim *** harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek *** gururumu yere vurdu yere vurdu buna bir dur demek gerek harcadı her seferde bu densiz yurtsuz yürek gururumu yere vurdu yere vurdu buna bir dur demek gerek *** bir tek bana mahsun değil bu kalbim gözü kalmış günahlarda zor halin bir kötünün eline düş gör kalbim aşk o zaman neimişte bil kalbim