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7/24 Dinle
Okay Temiz
Okay Temiz
5 Parça | 37:15
Türkiye'de caz müziğin öncüsü olmuş usta müzisyen Okay Temiz'in şarkılarını senin için derledik. İşte Okay Temiz'in Türk ezgilerini cazla birleştirdiği müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Derviş
Okay Temiz
08:50
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02
Çay Elinden
Okay Temiz
06:25
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03
Fidayda
Okay Temiz
10:14
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04
Terkez Zortlaması
Okay Temiz
04:56
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05
Alimde Gitme Pazara
Okay Temiz
06:50
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