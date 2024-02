Oktay Kaynarca

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrı istemezse insan ölmezmiş Sen tanrımısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can gidiyor Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay birde bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılmayı gelde bana sor Vicdanının sesini dinle bak ne diyor Senin için bir can bir can gidiyor Allah öldürür dünyadan alır Sen beni öldürdün hayatta bıraktın Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın