Üzgünüm Uzaktasın Mutsuzum Şimdi Çok Yalnızım İşte Benim O Duyamadığın O Ses Hissedemediğin O His Alamadığın Nefes Bense Sana Varacaktım Kollarında Her Gün Yatakalacaktım Yalnız Benim Aşkım Yetmez Sana Dolaşan Aç Bir Gönlün Var İster Gel Al Ister Götür Gönülden Al, Gönüle Koy Sensiz Kalan Bir Ben Değilim Bu Akşam Bu Akşam Kendini Bir Benim Yerimde Farz Et Bir Suçum Varsa Affet Gel De Kollarımda Dans Et Bu Akşam Bu Akşam