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Oktay

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Oktay Şenol, 1966 yılında Kütahya’da dünyaya gelmiştir. 6 yaşında müzikle tanışmıştır. Solfej ve mandolin dersleri almıştır. İlköğretimini Kütahya'da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul'da Suadiye Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Aynı dönem içinde İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nu kazanmıştır. Lise bittikten sonra ilk önce İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı, Şan Bölümü. Bir yıl sonra da sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera ve Şan Bölümü Çok Sesli Korosunda okumaya başlamıştır. Öğrenim süresi boyunca özel tiyatrolarda müzisyen ve oyuncu olarak çalışmıştır. 1997'de Tiyatro Alkış'ın kurucularından biri olmuştur. Günümüze kadar birçok oyun yazıp yönetmiş ve müziklerini yapmıştır.

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