Kafama taktırma Bana eziyet ettirme Söyle bana ha, yoksa Senin için kötü olabilir Ver bana bir dakika Seni sevmek, özlemek Hepsi o olsa Seni aradım yana yana Hani gülüm, benim gülüm Her şey dün gibi ciddi, ciddi olsaydı Olsaydı, kalsaydı Her zaman seven Gülden güzel kokan meleğim nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede, nerede? Nerede o? Bulutsuz bir hava Renkli bir rüya Bu gece olur sabahı Yapar beni Ragga kralı Her şey güvencede diye, diye Bırakıp terk ettin sen beni Ne diye? Ortalıktan kaybolan Bir günümü bir yıl yapan Beni terk eden meleğim meleğim Beni terk eden ben Terk eden ben Nerede o? Nerede o? Nerede, nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede, nerede? Nerede o? Bir yandan bıraktın Ama yakışır sana bu taç Hadi gülüm bana doğru kaç Nerede, nerede? Nerede o? Nerede, nerede? Nerede o? Nerede nerede? Nerede o? Bir yandan bıraktın Ama yakışır sana bu taç Hadi gülüm bana, bana doğru kaç