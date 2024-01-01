Al Beni Götür Şarkı Sözleri
Oktay Al Beni Götür şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Oktay Al Beni Götür şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Al Beni Götür sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kafama taktırma
Bana eziyet ettirme
Söyle bana ha, yoksa
Senin için kötü olabilir
Ver bana bir dakika
Seni sevmek, özlemek
Hepsi o olsa
Seni aradım yana yana
Hani gülüm, benim gülüm
Her şey dün gibi ciddi, ciddi olsaydı
Olsaydı, kalsaydı
Her zaman seven
Gülden güzel kokan meleğim nerede?
Nerede o?
Nerede o?
Nerede o?
Nerede, nerede?
Nerede o?
Bulutsuz bir hava
Renkli bir rüya
Bu gece olur sabahı
Yapar beni Ragga kralı
Her şey güvencede diye, diye
Bırakıp terk ettin sen beni
Ne diye?
Ortalıktan kaybolan
Bir günümü bir yıl yapan
Beni terk eden meleğim meleğim
Beni terk eden ben
Terk eden ben
Nerede o?
Nerede o?
Nerede, nerede?
Nerede o?
Nerede o?
Nerede o?
Nerede, nerede?
Nerede o?
Bir yandan bıraktın
Ama yakışır sana bu taç
Hadi gülüm bana doğru kaç
Nerede, nerede?
Nerede o?
Nerede, nerede?
Nerede o?
Nerede nerede?
Nerede o?
Bir yandan bıraktın
Ama yakışır sana bu taç
Hadi gülüm bana, bana doğru kaç
-
-
-
-
-
-
-
-
Üzgünüm Uzaktasın
Mutsuzum Şimdi Çok Yalnızım
İşte Benim O
Duyamadığın O Ses
Hissedemediğin O His
Alamadığın Nefes
Bense Sana Varacaktım
Kollarında Her Gün Yatakalacaktım
Yalnız Benim Aşkım Yetmez Sana
Dolaşan Aç Bir Gönlün Var
İster Gel Al Ister Götür
Gönülden Al, Gönüle Koy
Sensiz Kalan Bir Ben Değilim Bu Akşam
Bu Akşam
Kendini Bir Benim Yerimde Farz Et
Bir Suçum Varsa Affet
Gel De Kollarımda Dans Et Bu Akşam
Bu Akşam
-
Ben bir ayyaşım, sekiz çizer ayaklarım
Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının
Gecenin 1'i, aptalın biri
Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi
Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım
Arayıp bulamadığın o şarkıyım
Yani bence öyle olmalıyım
Bam barabam bam, bam barabam bam
Bam baram bam bam bam
Ben bir ayyaşım, sekiz çizer ayaklarım
Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarının
Gecenin 1'i, aptalın biri
Kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi
Şarkıcıyım ben, müzik kutundayım
Arayıp bulamadığın o şarkıyım
Yani bence öyle olmalıyım
[Nakarat]
Bu gece yağmurda
Camında bi' damlayım
Toprak kokusundayım
Islanmış serenatım
Bu gece yağmurda
Camında bi' damlayım
Toprak kokusundayım
Islanmış serenatım
Bu gece yağmurda
Camında bi' damlayım
Toprak kokusundayım
Islanmış serenatım
Bu gece yağmurda
Camında bi' damlayım
Toprak kokusundayım
Islanmış serenatım