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7/24 Dinle Olgun Şimşek
Olgun Şimşek

Olgun Şimşek

En Çok Dinlenen Olgun Şimşek Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cemal İçin Ağıt

Olgun Şimşek 07:35
02

Aşk Olsun

Olgun Şimşek 03:23
03

Otur Baştan Yaz Beni

Olgun Şimşek 03:53
04

Üflediler Söndüm

Olgun Şimşek 03:40

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