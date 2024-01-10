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7/24 Dinle
Olivia Rodrigo
happier
Yabancı Pop
10 Parça | 33:01
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01
happier
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Olivia Rodrigo
02:56
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02
vampire
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
03:39
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03
bad idea right?
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
03:04
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04
deja vu
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
03:36
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05
drivers license
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
04:02
Sözleriyle Dinle
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06
traitor
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
03:49
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07
get him back!
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
03:31
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08
favorite crime
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
02:33
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09
jealousy, jealousy
Şarkı Sözleri
Olivia Rodrigo
02:53
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