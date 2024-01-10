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7/24 Dinle Olivia Rodrigo
vampire

vampire

Yabancı Pop

10 Parça | 33:01
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

vampire

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 03:39
02

bad idea right?

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 03:04
03

deja vu

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 03:36
04

drivers license

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 04:02
05

traitor

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 03:49
06

get him back!

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 03:31
07

happier

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 02:56
08

favorite crime

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 02:33
09

jealousy, jealousy

Şarkı Sözleri Olivia Rodrigo 02:53
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