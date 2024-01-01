Ağlama Gözbebeğim Şarkı Sözleri
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Ömer Danış
Ağlama Gözbebeğim
-
Dağlara duman duman hasret çöker dağlara
Gözyaşlarım yağmur olur yollara
Gönlümde bin yel eser uzar gider ta sonlara
***
Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama
Yalnız seni seveceğim unutma
Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama
Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama
Yalnız seni seveceğim unutma
Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama
***
Dertliyim derdim çoktur yüce dağın karından
Diyemem kimseye elin arından
Yanıyorum bu sevdanın ateşinden nârından
***
Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama
Yalnız seni seveceğim unutma
Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama
Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama
Yalnız seni seveceğim unutma
Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama
-
-
Benim gönlüm kuşa benzer
Yanıp güya taşa benzer !!2!!
***
Yar aklıma her gelende
İçmeden sarhoşa benzer !!2!!
***
Benim gönlüm laf dinlemez
Senden başka yar istemez !!2!!
***
Senin gönlün taşa benzer
Hiç sevmemiş boşa benzer !!2!!
-
Bir canım var
Sende saklı
Umut yolcu
Hasret acı
Geceler yalancı
Yolu yokuş yüreğimde
Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı
Suç senin değil suç benim ah
Böyle sevmek neme lazım
Ben ki senin için kurşun önünde durdum
Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun
Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni
Sen şerefsiz şerefsiz
Yolu yokuş yüreğimde
Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı
Suç senin değil suç benim ah
Böyle sevda neme lazım
Ben ki senin için kurşun önünde durdum
Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun
Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni
Sen şerefsiz şerefsiz
Bir gün sende seversin
Bir gün sende ağlarsın
O zaman aklına ben gelirim
Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak
Elimde değil seviyorum özlüyorum
Hep öyle kalacak
Hep te öyle kalacak şerefsiz
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bir histi icimde
olesiye dinmeyen
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
***
dogustan cileli bahtim var neden
***
hayret ediyorum
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
***
en aci sonumu hazirlayipta gittin
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
***
dogustan cileli bahtim var neden
hayret ediyorum
beni alip gittin ruhumu bitirdin
sanki beni buyuledin
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Gözüm orda gönlüm orda,Yüreğim dört duvarda
İki ayağım mezarda,Benim sonum mezarda
Kara hasret yol göstermez,Uzar gider yadeller
Aylar oldu yüzüm gülmez,Kan ağlatır yadeller
***
Yadeller Yadeller yadeller vurur beni yadeller
Yadeller Yadeller yadeller geçmez olur yadeller
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Dusunmek iyi gelmez diye
Yar gorurdu cagla gonul
Aldirmaz bilmez diye
Kendin yare bagla gonul
Dusunmeki gelmez diye yar
Gor gorurdu cagla gonul
Aldirma hic sevmez diye
Kendin yare bagla gonul
Agla gonul agla gonul
Derelerle cagla gonul
Aldirma dost bilmeyene
Bilenede bagla gonul
Ayrilirsam bir gun senden
Ayrilmis sayacan bedenden
Umit beklenmez gidenden
Gitti diye agla gonul
Agla gonul agla gonul
Derelerle cagla gonul
Aldirma dost bilmeyene
Bilene bagla gonul