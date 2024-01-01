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7/24 Dinle Firardayım

Firardayım Şarkı Sözleri

Ömer Danış Firardayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Firardayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Firardayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Firardayım

  • Ağlıyorsun

  • Firardayım

  • İki Kişi

  • Sana Sorsunlar

  • Adam Gibi Adam

  • Kalbim Hasta Sana

  • Ayrılık Kafası

  • Sevemem Artık

  • Adın & Adresin

  • Son Sözler

  • Bağrında

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