Ömer Danış

-
Seni yağmamamıslar kuytularda
Korkuların nefes nefese
Yüreginden bıcaklanan sevdalara
***
Pişman mısın kendine
Pişman mısın kendine
***
Seni yağlamamışlar kuytularda
Korkuların nefes nefese
Yüreğinden bıçaklanan sevdalara
***
Hep yanlış sevdalara çiceklenmiş
Koruyup savrulmusun
Özlemin çıldırıyor anılara
Gecelere sıgmıyorsun
***
Aglıyor aglıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yorgunsun biliyorum
Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya
Saclarım ellerini özlüyor
Cıglar yuvarlanıyor ömrümün ucurumlarında
Seni anlıyorum
O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar
Hangi yasak umudun ihanetidir
Birer birer koparmıslar cicekleri ağlıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Su yoksul duvarların dili olsada
Anlatsa neler cektigini
Buz gibi yastıklara sarılıpta sabahı zor etdigini
Sabahı zor etdigini
***
Hep yanlıs sevdalara çiceklenmis
Koruyup savrulmusun
Hasretin cıldırıyor gecelere
Anılara sığmıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun
***
Yaprak dökenlestiğin satırlar arasında
Altı kırmızı ile çizilmiş
Ve tırnak içine alınmıs
Suskunlugun basharflerisin
Sehirler uyurken
Boğazına sarılırken öfkeler
Bu gizli gülmeler
Bu sessiz aglamaların nedir anlamı
Sen hangi mevsimin yağmurusun
Ağlıyorsun
***
Ağlıyor ağlıyorsun
Ağlıyor ağlıyorsun
Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun..
-
Kendimi
Kendimi
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya
Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Firardayım
***
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım
-
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
Aaah aaah aaah
Kime inanayım ben
Aaah aaah aaah
Kime güvendim ben
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
-
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
-
Aşk bende sımsıcak buz gibi değil
Karda, kışta, eksi kırkta bence yanmalı
Duygularım sahici, macera değil
Var mı böylesi bu devirde, bir sormalı?
***
Yalnızlık uzun zamandır koynumda
Egolarından soyun da gel bana
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Yüzde yüz hakikat lazım
Süratinden anlamam
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Aşka cesaret lazım
Bi de adam gibi adam
-
-
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
***
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası?
-
-
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
***
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
-
-
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Uzak tut, kendini uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
İki yüzün var ama
(Bugün de yarın da) Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin yokmuş bağrında (Ölürdüm o bağrında)
(Bugün de yarın da)
Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin...