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7/24 Dinle Şerefsiz

Şerefsiz Şarkı Sözleri

Ömer Danış Şerefsiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Şerefsiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şerefsiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Şerefsiz

  • Alacağım

  • Olesim Gelir

  • Onsuzluk Var Ya / Çıkıp Gitsem Mi

  • Oralara Gelemedim

  • Aşk Mahkumları

  • Ben Banayım

  • Gecelerde

  • Sen Farkında Değilsin

  • Senin İçin

  • Sus Duyan Olur

  • Çekerim Giderim

  • Şerefsiz

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