Ömer Danış

Aşktan Kaçamassın Gözlerin görmeden bakıp dalarsa Zamanlı zamansız yaşlar akarsa Adını duyunca için yanarsa *** Bekleme koş ona aşık olmuşsun *** Söylenen sözleri kulak duymazsa Gölgesini görüp kalbin çarparsa İçinde rüyanda hayali varsa Aşktan kaçamazsın hemen koş ona

Kahbelik Son Moda Soze nerden baslasam Bilmem nasil anlatsam Satilan bir askin hikayesi bu Sanma ki kapiyi vurupta gidenlerin Geri de kalanlarin hikayesi bu *** Ecelin kapidan Bu canin telastan Durma ser gibi Cek git bir anda! Kaybettin her seyi unut diyorsan

Şimdi Ben Ben sana aşık olur kalırım Ben sana yürekten bağlanırım Ben sana alev olur yanarım Ben sana sevgilim ben sana *** Şimdi ben sensiz nasıl yaşarım Şimdi ben bu canı nasıl taşırım Şimdi ben bilsen nasıl aşığım Şimdi ben sevgilim şimdi ben **** Gel bana en temiz duygularla Gel bana mutluluk bizden yana Gel bana bir sen varsın dünyamda Gel bana sevgilim gel bana

Yarım Sevdam simdi sensiz bu yerdeyim kaldim hic kalinir mi icin icin aglamakli boyle yarim kalinir mi eksik kalmis yasanmamis yarim kalmis bu sevda el degilim gun degilim yasanmamis degilim yakip yakip sondurdugun o benim yarim sevdam yarim kaldim gozlerinde yarim kaldim yureginde sozlerimde duslerimde o bitmeyen gecelerde eksik kalmis yasanmamis yarim kalmis bu sevda eksik kalmis yasanmamis oksuz kalmis bu sevda el degilim gun degilim yasanmamis degilim yakip yakip sondurdugun o benim yarim sevdam

Boşunamı Sevdik Dağlara taşlara Gözümdeki yaşlara Ne derseniz diyin bu Akılsız başlara *** Ah nasıl oldu aldandık Her sözüne inandık Sokaktamı bulduk aşkımızı Her gelene inandık *** Boşunamı sevdik boşunamı yandık Boşunamı sevdalandık Bir sevdik bin rüyaya daldık Nasılda oyalandık *** Küsme dik hayata Gidenin ardından Kurtulduk çok şükür (hele) Feleğin tuzağından

Biraz Sevseydin Sen sıkıntıdaysan ben zordayım Sen ateşteysen ben kordayım Birgün bu dünyadan göçüp gidersen Bilki ben senden önce ordayım *** Gözlerim dünyayı göremez oldu Seni anlatmaya kelimem yetmez Düşününce seni gözlerim doldu Bırakıp gitmesen ölürmüydün? İkimize mezar kazdın Hiç mi beni anlamadın Sen böyle olamazdın Biraz sevsen ölürmüydün? *** Hasret! *** Senin hasretin varken Gönlüme doluyorken Kör düyüm oluyorken Yağmur yağar Günlerim solmasın Hasretim olmasın Yüreğim dolmasın Biraz sevsen ölürmüydün...? Günlerim solmasın Hasretim olmasın Yüreğim dolmasın Biraz sevsen ölürmüydün...? *** Sana hayatımı vermedim mi? Başkasında böyle aşk görür müydün? Canımı önüne sermedim mi? Bırakıp gitmeseydin ölür müydün? İkimize mezar kazdın Hiç mi beni anlamadın Sen böyle olamazdın Biraz sevsen ölürmüydün? *** Hasret! *** Senin hasretin varken Gönlüme doluyorken Kör düyüm oluyorken Yağmur yağar Günlerim solmasın Hasretim olmasın Yüreğim dolmasın Biraz sevsen ölürmüydün...? Günlerim solmasın Hasretim olmasın Yüreğim dolmasın Biraz sevsen ölürmüydün...? *** Gözlerim bile beni kandırır Bir gün ufuktan o hiç gelmeyecek sevgiliyi haala bekler...

Bekleyenim Yok Alıştım bu gurbet ele Beklemem ki kimsem gele Hasretimi verdim ele Bekleyenim yok *** Ne tadı var ne baharın kaldım bu kara yerde İçime hasret vurdu gözüm sanki bir perde Benim en acı yanım şu koskoca dünyada Esas doğduğum yerde bekleyenim yok *** Aklım kaldı oralarda Düşlerimde anılarda Bir başıma buralarda Bekleyenim yok