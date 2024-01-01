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7/24 Dinle Şimdi Ben

Şimdi Ben Şarkı Sözleri

Ömer Danış Şimdi Ben şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Şimdi Ben şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şimdi Ben sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Şimdi Ben

  • Bekleyenim Yok

  • Kahbelik Son Moda

  • Şimdi Ben

  • Yarım Sevdam

  • Boşunamı Sevdik

  • Biraz Sevseydin

  • Dur Gitme

  • Aşktan Kaçamassın

  • Döneceğim

  • Verem

  • Efkarlandı Bu Gönlüm

  • Eyvahlar Olsun

  • Hazır Bekle

  • Oy Bacım

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