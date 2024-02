Ömer Danış

Issız bir köşede birini gördüm Zavallı ah çekip hıçkırıyordu Sorunca derdini ıslandı gözü Ona da benim gibi kötü vurmuşlar Sorunca derdini ıslandı gözü Ona da benim gibi kötü vurmuşlar Ne kadar vefasız olursa olsun Yine de peşinden gitmesen olmuyor Aşkına her akşam meyhanelerde Ah ah çekerek içmesen olmuyor Olmuyor arkadaş Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk Bizi söndürecek su yok mu ya Rab Zalimler aşkına mahkum olmuşuz Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab Niceleri böyle yanıp gitmisler Sevenler hep böyle yansın gitsin mi? Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi? Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi? Ne kadar vefasız olursa olsun Yine de peşinden gitmesen olmuyor. Aşkına her akşam meyhanelerde Ah ah çekerek içmesen olmuyor Olmuyor arkadaş Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk Bizi söndürecek su yok mu ya Rab Zalimler aşkına mahkum olmuşuz Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab