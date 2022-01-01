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7/24 Dinle Ömer Danış

Ömer Danış

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Onsuzluk Varya (Cikip Gitsem Mi)

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Yanacak Ellerin

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Aglama Gözbebegim

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Ayrılık

... KAPAT
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Albümler

Gidiyorum (Şehir Duvarları) Ömer Danış

Şimdi Ben Ömer Danış

Şerefsiz Ömer Danış

Ömer Danış 98 Ömer Danış

Tutsak Ömer Danış

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