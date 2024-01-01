Ömer Danış

Gelele Bir canım var Sende saklı Umut yolcu Hasret acı Geceler yalancı Yolu yokuş yüreğimde Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı Suç senin değil suç benim ah Böyle sevmek neme lazım Ben ki senin için kurşun önünde durdum Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni Sen şerefsiz şerefsiz Yolu yokuş yüreğimde Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı Suç senin değil suç benim ah Böyle sevda neme lazım Ben ki senin için kurşun önünde durdum Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni Sen şerefsiz şerefsiz Bir gün sende seversin Bir gün sende ağlarsın O zaman aklına ben gelirim Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak Elimde değil seviyorum özlüyorum Hep öyle kalacak Hep te öyle kalacak şerefsiz

Ağlama Gözbebeğim Dağlara duman duman hasret çöker dağlara Gözyaşlarım yağmur olur yollara Gönlümde bin yel eser uzar gider ta sonlara *** Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama *** Dertliyim derdim çoktur yüce dağın karından Diyemem kimseye elin arından Yanıyorum bu sevdanın ateşinden nârından *** Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama Ağlama ağlama sen göz bebeğim ağlama Yalnız seni seveceğim unutma Ölsem bile döneceğim inan gülüm sen ağlama

Benim Gönlüm Benim gönlüm kuşa benzer Yanıp güya taşa benzer !!2!! *** Yar aklıma her gelende İçmeden sarhoşa benzer !!2!! *** Benim gönlüm laf dinlemez Senden başka yar istemez !!2!! *** Senin gönlün taşa benzer Hiç sevmemiş boşa benzer !!2!!

Niye Gittin bir histi icimde olesiye dinmeyen beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** dogustan cileli bahtim var neden *** hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** en aci sonumu hazirlayipta gittin beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** dogustan cileli bahtim var neden hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin

Yadeller Gözüm orda gönlüm orda,Yüreğim dört duvarda İki ayağım mezarda,Benim sonum mezarda Kara hasret yol göstermez,Uzar gider yadeller Aylar oldu yüzüm gülmez,Kan ağlatır yadeller *** Yadeller Yadeller yadeller vurur beni yadeller Yadeller Yadeller yadeller geçmez olur yadeller