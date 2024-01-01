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7/24 Dinle Ağlama Gözbebeğim

Ağlama Gözbebeğim Şarkı Sözleri

Ömer Danış Ağlama Gözbebeğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Ağlama Gözbebeğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağlama Gözbebeğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Ağlama Gözbebeğim

  • Gelele

  • Ağlama Gözbebeğim

  • Ayrılık

  • Benim Gönlüm

  • Nebilem

  • Niye Gittin

  • Sana Her Şey Feda Olsun

  • Yadeller

  • Yalnızım Ve Mutluyum

  • Zalimleşen Kalpler

  • Ötme Bülbül

  • Sen Beni Unut

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