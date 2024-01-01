Ömer Danış

Gidiyorum Gel dünyanın gör halini Yaşadım sevginin en kör halini Şimdi gelde ister seyret Benim, benim senden sonraki halimi Gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Gidiyorum Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında Gitsin ne hali varsa görsün Bugünler geçecek herşey bitecek O da sefasını sürsün Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum. Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Gidiyorum Bak gör Allahım bana neler ediyor Hiç sevemedim diyor Bu acı sonumu bıraktı bana Gelme git diyor Şu az sevmesini bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum Şu az sevmesin bir öğrenemedim Sevgiye aç gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum İşte ben böyle böyle sevdim Ölümüne gidiyorum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum Allahım unut diyenlerden oldum Kahretsin çekip gidenlerden oldum

Aşk, Virüs Kimse bu kadar kalbimi yormamıştı Kimse dünyayı içimden taşırmamıştı Kimse beni alabora etmemişti Kimse beni koleksiyonun kötü parçası gibi hissettirmemişti Ah senin kadar * Of senin kadar * Seni hecelere böldüm Adına bin defa sövdüm Yine de hep ben öldüm Kendimi başkalarına gömdüm

İtiraf Ben hep koparttım hep ama hep kanattım kalbe düşman yaşadım Bazen kendimi bazen de başka birini benzin döküp yaktım Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim * Kendi kendime kaldığımda kimse görmüyorken aslında boğulurum göz kapaklarımda Yağarken uzaklara * Ben hep abarttım hayat bomboşmuş aslında pişman olmaktan kaçtım Bazen kendimi kim bilir kaç kişiyi yok yere sattım Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim İtiraf ederim ben Seni hala çok seviyorum