Mükemmel Boşluk Şarkı Sözleri
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Ömer Danış
Mükemmel Boşluk
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Gel dünyanın gör halini
Yaşadım sevginin en kör halini
Şimdi gelde ister seyret
Benim, benim senden sonraki halimi
Gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Gidiyorum
Haketmeyeni sevmeyeceksin aslında
Gitsin ne hali varsa görsün
Bugünler geçecek herşey bitecek
O da sefasını sürsün
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum.
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Gidiyorum
Bak gör Allahım bana neler ediyor
Hiç sevemedim diyor
Bu acı sonumu bıraktı bana
Gelme git diyor
Şu az sevmesini bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
Şu az sevmesin bir öğrenemedim
Sevgiye aç gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
İşte ben böyle böyle sevdim
Ölümüne gidiyorum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
Allahım unut diyenlerden oldum
Kahretsin çekip gidenlerden oldum
-
Kimse bu kadar kalbimi yormamıştı
Kimse dünyayı içimden taşırmamıştı
Kimse beni alabora etmemişti
Kimse beni koleksiyonun kötü parçası gibi hissettirmemişti
Ah senin kadar
*
Of senin kadar
*
Seni hecelere böldüm
Adına bin defa sövdüm
Yine de hep ben öldüm
Kendimi başkalarına gömdüm
-
Ben hep koparttım hep ama hep kanattım kalbe düşman yaşadım
Bazen kendimi bazen de başka birini benzin döküp yaktım
Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim
*
Kendi kendime kaldığımda kimse görmüyorken aslında boğulurum göz kapaklarımda
Yağarken uzaklara
*
Ben hep abarttım hayat bomboşmuş aslında pişman olmaktan kaçtım
Bazen kendimi kim bilir kaç kişiyi yok yere sattım
Ama şimdi bu sürtük bedende patlayacak gibi vuruyor kalbim
İtiraf ederim ben
Seni hala çok seviyorum
-
Her gece gemileri yakmamızdan bıktı denizler
Bitse de gitsek diye bekledi bizi sevenler
Çok yoruldum artık bitti bedenen otomatikti
Aşık oldum ama bitti bu seferki çok dramatikti
*
Kurtardım ben kendimi görünce dibini
Kalpsiz romantik gibi her gece başka birini
*
Bulmalı bulmalı bir yol bulmalı
Seni unutmak için bir şey yapmalı
Belki de bir aşk onlarca beden
Çıkmam lazım bütün bu triplerden