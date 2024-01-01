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7/24 Dinle Tutsak

Tutsak Şarkı Sözleri

Ömer Danış Tutsak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Tutsak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tutsak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Tutsak

  • Gökyüzü

  • Bahar Geldi Geçti

  • Ben Severim

  • Bir Yuva Kur İçimde

  • Esirin Olmuşum

  • Kurtlar Sofrası

  • O Kendini Biliyor

  • Ona Göre Karışmam

  • Oraları Özledim

  • Tatlı Geceler

  • Yandım Yanalı

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