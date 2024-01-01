Ömer Danış

Tutsak Şarkı Sözleri
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Bir kez aramadın bir kez sormadın
Sanki benden hiç birşey almadın
Sanki sende hiç yalnız kalmadın
Artık bende seni, seni aramam
Çekerim giderimBende kıyarım sevgime
Yanarım ölürüm
Belli etmem bile kendime
Aramam hiç aramam
Zaten alıştırdın yalnızlığa
Yerim ben kendimi
Artık ölsem bile
Seni aramam
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Bir yuva kur içimde
İstediğin biçimde...
***
Ben sana kıyamamki
İçerim bir içimde
Ben sana doyamamki
İçerim bir içimde...
***
Kalbime gir sevginle
Otur sesini dinle...
***
İstersen hep orda kal
Bir yuva kur içimde...
***
Seni kimse görmesin
Yandığımı bilmesin
Bu sevgimiz hiç bitmesin...
***
Ağlarım yana yana
Mutluluklarım sana
Güvenle olur sen bana...
***
Bak sen gel en güzeli
Bir yuva kur içimde...
***
Bir yuva kur içimde
Mutluluk içinde
Her köşesi sevginle
Engüzeli seninle...
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Gökyüzünde kuş olsam seni görür inerdim
Ufukları rüzgarları senin için yenerdim
***
Bu alemin her satıra gökyüzünün bin katına
Kederlerin inadına senin için gülerdim
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Unutması çok zormuş
Gözlerimde tütüyor
Çılgın gibi sevdim
O kendini biliyor
***
Belki o da sevmişti
Hiç ayrılmam demişti
Bir gün veda etmişti
İstemeden gitmişti
***
O kendini biliyor
Ne haldeyim bilmiyor
Neden geri dönmüyor
O kendini biliyor
***
Şu karanlık gecelerde
Hasretiyle vuruyor
Beni böyle ağlatan
O kendini biliyor
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Bende kar yağarken sende bahar var
Bende gün batarken sende gün başlar
Ben bu hasretinle
Ben bu gecelerde
Sende gittiğin zaman
Çıldırırım duramam
Dertlerim aman aman
Ah bu gecelerde
Yanlızlığa vururum
Gecelerin olurum
Kendi kendimi bulurum
Ah bu gecelerde
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