Ömer Danış

Çile ne biter ne durur Dostlar beni yere vurur Yarin ettiği dokunur Çekemiyorum,çekemiyorum Çok özlüyorum... Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Canı bende taşıyorum Her an uzaklaşıyorum Yıllarımı istiyorum Üşüyorum... Dertler benim olur Gecelerim çok sağuk olur O günlere gitsek nolur Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Çocukluğumun nefesi ne öncesi ne ötesi Anamın o dün kü sesi Duyamıyorum,duyamıyorum.. Çok özlüyorum Çocuk olmak istiyorum öyle kalmak istiyorum. Canı bende taşıyorum Her an uzaklaşıyorum Yıllarımı istiyorum Üşüyorum... Dertler benim olur Gecelerim çok sağuk olur O günlere gitsek nolur Çocuk olmak istiyorum Öyle kalmak istiyorum Herşey çok güzeldi o zaman Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı Birşeyleri kazanırken birşeyleri kaybettiğimi gördüm Yalnızlığımı gördüm her gün artan Büyüdüm de noldu sanki büyüdükçe küçüldüm,utandım Belki de çocuk kaldım büyüyemedim Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım.. Ahhhhhhhh... Her acıyı çekmek zorundamıydım Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor Çocukluğumu hatırlıyorum,sığınmak istiyorum biryerlere Çocuk olmak istiyorum ,çocuk olmak istiyorum.. Ve öyle kalmak istiyorum.