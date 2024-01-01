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7/24 Dinle Ömer Danış 98

Ömer Danış 98 Şarkı Sözleri

Ömer Danış Ömer Danış 98 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ömer Danış Ömer Danış 98 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömer Danış 98 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ömer Danış

Ömer Danış

Ömer Danış 98

  • Nefretimsin

  • Akşam Üstü

  • Alıştık Artık

  • Ağlıyorsun

  • Beni Alıp Gitme

  • Didem

  • Düşerim Yollara

  • Nerdeyim Ben

  • Sen En Güzel Hediyesin

  • Senden Gidiyorum

  • Töre

  • Yazık Degilmi

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