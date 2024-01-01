Ömer Danış

Nerdeyim Ben Benim bu kalp ağrısının sebebi sensin Olur olmaz durgunluğum hep bu yüzdendir Bu kalp sensiz yaşamayı niye öğrensin İçten içe kahroluşum hep bu yüzdendir İçten içe ağlıyorum söyle Neyleyim Neyleyim ki unuttular *** Neyleyim ki el oldular Beni bu hallere koyan yari neyleyim Neyleyim ki unuttular Neyleyim ki el oldular Beni bu hallere koyan yari neyleyim

Alıştık Artık Kırgınım derdime Kırgınım kendime Sevgime her şeye Kırgın Yıldım son gerçeklere Yıldım çok sevmeme Kaldım bir başıma Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın *** Fatih Kısaparmak Zamansız Vapurlar (Şiir) Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi Dilimde kırılan o zifiri şarkıya Ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi İçimde közlenen hasretine alıştım artık Sayende yalnızım iki gözüm Dertlerle beraber yatağa girip Üremiş dertlerle uyanmalara alıştım bende Bir veda busesi uçursam diyorum Uzamış sakalıma inat Bize son yalanını söylemeden hayat Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Olamaz imkansızım… *** Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın

Ağlıyorsun Seni yağmamamıslar kuytularda Korkuların nefes nefese Yüreginden bıcaklanan sevdalara *** Pişman mısın kendine Pişman mısın kendine *** Seni yağlamamışlar kuytularda Korkuların nefes nefese Yüreğinden bıçaklanan sevdalara *** Hep yanlış sevdalara çiceklenmiş Koruyup savrulmusun Özlemin çıldırıyor anılara Gecelere sıgmıyorsun *** Aglıyor aglıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun *** Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun *** Yorgunsun biliyorum Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya Saclarım ellerini özlüyor Cıglar yuvarlanıyor ömrümün ucurumlarında Seni anlıyorum O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar Hangi yasak umudun ihanetidir Birer birer koparmıslar cicekleri ağlıyorsun *** Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun *** Su yoksul duvarların dili olsada Anlatsa neler cektigini Buz gibi yastıklara sarılıpta sabahı zor etdigini Sabahı zor etdigini *** Hep yanlıs sevdalara çiceklenmis Koruyup savrulmusun Hasretin cıldırıyor gecelere Anılara sığmıyorsun *** Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geçiyorsun aşklara inanmıyorsun *** Yaprak dökenlestiğin satırlar arasında Altı kırmızı ile çizilmiş Ve tırnak içine alınmıs Suskunlugun basharflerisin Sehirler uyurken Boğazına sarılırken öfkeler Bu gizli gülmeler Bu sessiz aglamaların nedir anlamı Sen hangi mevsimin yağmurusun Ağlıyorsun *** Ağlıyor ağlıyorsun Ağlıyor ağlıyorsun Artık gülüp geciyorsun aşklara inanmıyorsun..

Beni Alıp Gitme bir histi icimde olesiye dinmeyen beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin ** dogustan cileli bahtim var neden hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin ** en aci sonumu hazirlayipta gittin beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin *** dogustan cileli bahtim var neden hayret ediyorum beni alip gittin ruhumu bitirdin sanki beni buyuledin

Didem Kar olam dağbaşlarında dolanam Ben olam Didelerinden dökülen yaş olam Konuştuğun dillerinde bal olam Sen olmazsan yaşayamam *** Oy Didem Didem Didem Didem Sensiz nerelere gidem Oy Didem Didem Didem Didem Sen olmazsan yaşayamam

Nefretimsin Askindan hatira ne varsa bende İsminle beraber gomdum maziye Artik hayat bana zor olsa bile Bundan sonra artik nefretimsin sen Artik hayat bana zor olsa bile Bundan sonra artik nefretimsin sen *** Ben bu ayriliga hasret diyemem Hasretim degilsin nefretimsin sen Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu Yasadikca benim nefretimsin sen *** Gitsede gencligim bu benligimde Bu nefret bu kin gitmez hic gozumden Yanliz bu dunyada degil bir tanem Olsemde mahserde nefretimsin sen Yanliz bu dunyada degil bir tanem Olsemde mahserde nefretimsin sen *** Ben bu ayriliga hasret diyemem Hasretim degilsin nefretimsin sen Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu Yasadikca benim nefretimsin sen Sanma ki bir anlik bir sitemdir bu Yasadikca benim nefretimsin sen

Sen En Güzel Hediyesin Kırgınım derdime Kırgınım kendime Sevgime her şeye Kırgın Yıldım son gerçeklere Yıldım çok sevmeme Kaldım bir başıma Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Üzgünüm geçenlerime yalnızlığım gecelerime Gömüldüm sessizliğime dargın yangın Kırgın Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın *** Fatih Kısaparmak Zamansız Vapurlar (Şiir) Zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi Dilimde kırılan o zifiri şarkıya Ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi İçimde közlenen hasretine alıştım artık Sayende yalnızım iki gözüm Dertlerle beraber yatağa girip Üremiş dertlerle uyanmalara alıştım bende Bir veda busesi uçursam diyorum Uzamış sakalıma inat Bize son yalanını söylemeden hayat Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Olamaz imkansızım… *** Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Sende gelme istersen ağlarım ses verirsen Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın Kalsak bir sen birde ben olamaz imkansızım Alıştım kaderime Kırgın