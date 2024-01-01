Ömer Danış

O Kendini Biliyor Unutması çok zormuş Gözlerimde tütüyor Çılgın gibi sevdim O kendini biliyor *** Belki o da sevmişti Hiç ayrılmam demişti Bir gün veda etmişti İstemeden gitmişti *** O kendini biliyor Ne haldeyim bilmiyor Neden geri dönmüyor O kendini biliyor *** Şu karanlık gecelerde Hasretiyle vuruyor Beni böyle ağlatan O kendini biliyor

Bir Yuva Kur İçimde Bir yuva kur içimde İstediğin biçimde... *** Ben sana kıyamamki İçerim bir içimde Ben sana doyamamki İçerim bir içimde... *** Kalbime gir sevginle Otur sesini dinle... *** İstersen hep orda kal Bir yuva kur içimde... *** Seni kimse görmesin Yandığımı bilmesin Bu sevgimiz hiç bitmesin... *** Ağlarım yana yana Mutluluklarım sana Güvenle olur sen bana... *** Bak sen gel en güzeli Bir yuva kur içimde... *** Bir yuva kur içimde Mutluluk içinde Her köşesi sevginle Engüzeli seninle...

Gökyüzü Gökyüzünde kuş olsam seni görür inerdim Ufukları rüzgarları senin için yenerdim *** Bu alemin her satıra gökyüzünün bin katına Kederlerin inadına senin için gülerdim

Kurtlar Sofrası Bir kez aramadın bir kez sormadın Sanki benden hiç birşey almadın Sanki sende hiç yalnız kalmadın Artık bende seni, seni aramam Çekerim giderimBende kıyarım sevgime Yanarım ölürüm Belli etmem bile kendime Aramam hiç aramam Zaten alıştırdın yalnızlığa Yerim ben kendimi Artık ölsem bile Seni aramam