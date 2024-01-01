Ömer Danış

Şerefsiz Şarkı Sözleri
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Çıkıp gitsemmi bilemiyorum
Kimseye bişey söylemesemmi
Birde akşam olunca dertlerin sonu gelmez
Yaşadıklarımı düşünsem bu sevgim hiç bitemez
Birde yarın olunca geriye hiç dönülmez
***
Ayrılığı doya doya yaşayıp atsamda suya
Sonsuzluk verir ayrılık içte acı duya duya
Hasret onunla değil onsuzluk varya şuramda
Benim için tek o oldu
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Aklıma düştükçe doğduğum yerler
Bir daha dünyaya gelesim gelir
İçimi döktükçe divane derler
Derdimi dağlara bölesim gelir
Ölesim gelir ölesim gelir
Belki öldüğümde anam gülesim gelir
Sıla hasretiyle yaktılar beni
Guret halkasına taktılar beni
Yıkılmaz çınardım yıktılar beni
Çaldıkça sazımı çalasım gelir
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Her gece rüyamda seni gördüm
Resimlerini derman diye öptüm
Delilere döndüm kara gözlüm vah vah vah
Engel oldu dağlar gelemedim
Halimi ben diyemedim
Ayrılığı istemedim vah vah vah
Anam orda bacım orda
Sevinçlerim acılarım orda
Nasıl sensiz yaşarım ben
Beden burda canım orda
Oralara gelemedim kara gözlüm vah vah
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Gel sen bana hasretlerdeyim
Bilki deli özlemlerdeyim
Bilsem ziyan olacağımı
Çıra gibi yanacağımı
Biliyorsun bulacağımı
Gelip seni çalacağımı
***
Alacağım alacağım
Gelip seni alacağım
Nerde olsan bulacağım
Kollarıma saracağım
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Issız bir köşede birini gördüm
Zavallı ah çekip hıçkırıyordu
Sorunca derdini ıslandı gözü
Ona da benim gibi kötü vurmuşlar
Sorunca derdini ıslandı gözü
Ona da benim gibi kötü vurmuşlar
Ne kadar vefasız olursa olsun
Yine de peşinden gitmesen olmuyor
Aşkına her akşam meyhanelerde
Ah ah çekerek içmesen olmuyor
Olmuyor arkadaş
Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk
Bizi söndürecek su yok mu ya Rab
Zalimler aşkına mahkum olmuşuz
Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab
Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab
Niceleri böyle yanıp gitmisler
Sevenler hep böyle yansın gitsin mi?
Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik
Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi?
Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik
Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi?
Ne kadar vefasız olursa olsun
Yine de peşinden gitmesen olmuyor.
Aşkına her akşam meyhanelerde
Ah ah çekerek içmesen olmuyor
Olmuyor arkadaş
Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk
Bizi söndürecek su yok mu ya Rab
Zalimler aşkına mahkum olmuşuz
Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab
Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab
-
Ben bana yollarda gezdim
Bu yanlızlığımdan bezdim
Duydum sevdiğimde gitmiş
O zaman canımdan geçmiş
***
Ben banayım kardaş ben banayım
Suya yazmışlar yazımı kime yanayım
Ben banayım kardaş ben banayım
Felek vurmuş sillesini kime yanayım
-
Bende kar yağarken sende bahar var
Bende gün batarken sende gün başlar
Ben bu hasretinle
Ben bu gecelerde
***
Sende gittiğin zaman
Çıldırırım duramam
Dertlerim aman aman
Ah bu gecelerde
***
Yanlızlığa vururum
Gecelerin olurum
Kendi kendimi bulurum
Ah bu gecelerde
-
Hasret dağları sardı
Sen farkında değilsin
Son umut sende kaldı
Sen farkında değilsin
Böyle sessiz oluşun umursamaz duruşun
Yüreğimde bir kurşun sen farkında değilsin
Bir çılgınım yolunda ben sen oldum sonunda
Herkes bunun farkında sen farkında değilsin
Gözlerim ufka dalar
İçimde volkan yanar
Senin için ölen var
Sen farkında değilsin
-
Gökyüzünde kuş olsam seni görür inerdim
Ufukları rüzgarları senin için yenerdim
Bu alemin her satıra gökyüzünün bin katına
Kederlerin inadına senin için gülerdim
-
Belli etme sen sevgimi
Aşkımızı yıkan olur
Gizli söyle sevdiğini
Sus ne olur duyan olur
Eller girer aramıza
Yaşananlar hayal olur
Dert katarlar aşkımıza
Sus ne olur duyan olur
Yüreğimde bir kor yaşar
Dile düşen aşk zor yaşar
Yerin göğün kulağı var
Sus ne olur duyan olur
-
Bir kez aramadın bir kez sormadın
Sanki benden hiç bir şey almadın
Sanki sende hiç yalnız kalmadın
Artık bende seni, seni aramam
Çekerim giderim
Ben de kıyarım sevgime
Yanarım ölürüm
Belli etmem bile kendime
Aramam hiç aramam
Zaten alıştırdın yalnızlığa
Yerim ben kendimi
Artık ölsem bile seni aramam
Duygusuz mu sandın her insanı
Ben hiç unutmadım gittiğin anı
Bu da hayatımın en inat yanı
Artık ben de seni, seni aramam
Çekerim giderim
Ben de kıyarım sevgime
Yanarım ölürüm
Belli etmem bile kendime
Aramam hiç aramam
Zaten alıştırdın yalnızlığa
Yerim ben kendimi
Artık ölsem bile seni aramam
-
Bir canım var
Sende saklı
Umut yolcu
Hasret acı
Geceler yalancı
Yolu yokuş yüreğimde
Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı
Suç senin değil suç benim ah
Böyle sevmek neme lazım
Ben ki senin için kurşun önünde durdum
Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun
Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni
Sen şerefsiz şerefsiz
Yolu yokuş yüreğimde
Aşk ölmek demek sen gel kalbim razı
Suç senin değil suç benim ah
Böyle sevda neme lazım
Ben ki senin için kurşun önünde durdum
Sen sen sen şerefsiz beni sırtımdan vurdun
Düşmanıma dost oldun yıktın dağıttın beni
Sen şerefsiz şerefsiz
Bir gün sende seversin
Bir gün sende ağlarsın
O zaman aklına ben gelirim
Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak
Elimde değil seviyorum özlüyorum
Hep öyle kalacak
Hep te öyle kalacak şerefsiz