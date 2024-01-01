Ömer Danış

Oralara Gelemedim Her gece rüyamda seni gördüm Resimlerini derman diye öptüm Delilere döndüm kara gözlüm vah vah vah Engel oldu dağlar gelemedim Halimi ben diyemedim Ayrılığı istemedim vah vah vah Anam orda bacım orda Sevinçlerim acılarım orda Nasıl sensiz yaşarım ben Beden burda canım orda Oralara gelemedim kara gözlüm vah vah

Olesim Gelir Aklıma düştükçe doğduğum yerler Bir daha dünyaya gelesim gelir İçimi döktükçe divane derler Derdimi dağlara bölesim gelir Ölesim gelir ölesim gelir Belki öldüğümde anam gülesim gelir Sıla hasretiyle yaktılar beni Guret halkasına taktılar beni Yıkılmaz çınardım yıktılar beni Çaldıkça sazımı çalasım gelir

Onsuzluk Var Ya / Çıkıp Gitsem Mi Çıkıp gitsemmi bilemiyorum Kimseye bişey söylemesemmi Birde akşam olunca dertlerin sonu gelmez Yaşadıklarımı düşünsem bu sevgim hiç bitemez Birde yarın olunca geriye hiç dönülmez *** Ayrılığı doya doya yaşayıp atsamda suya Sonsuzluk verir ayrılık içte acı duya duya Hasret onunla değil onsuzluk varya şuramda Benim için tek o oldu

Alacağım Gel sen bana hasretlerdeyim Bilki deli özlemlerdeyim Bilsem ziyan olacağımı Çıra gibi yanacağımı Biliyorsun bulacağımı Gelip seni çalacağımı *** Alacağım alacağım Gelip seni alacağım Nerde olsan bulacağım Kollarıma saracağım

Aşk Mahkumları Issız bir köşede birini gördüm Zavallı ah çekip hıçkırıyordu Sorunca derdini ıslandı gözü Ona da benim gibi kötü vurmuşlar Sorunca derdini ıslandı gözü Ona da benim gibi kötü vurmuşlar Ne kadar vefasız olursa olsun Yine de peşinden gitmesen olmuyor Aşkına her akşam meyhanelerde Ah ah çekerek içmesen olmuyor Olmuyor arkadaş Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk Bizi söndürecek su yok mu ya Rab Zalimler aşkına mahkum olmuşuz Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab Niceleri böyle yanıp gitmisler Sevenler hep böyle yansın gitsin mi? Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi? Sevdiysek kalbimiz var diye sevdik Aşıklar hiç yoktan ölsün gitsin mi? Ne kadar vefasız olursa olsun Yine de peşinden gitmesen olmuyor. Aşkına her akşam meyhanelerde Ah ah çekerek içmesen olmuyor Olmuyor arkadaş Yanıp da sönmeyen bir ateş olduk Bizi söndürecek su yok mu ya Rab Zalimler aşkına mahkum olmuşuz Aşk mahkumlarına af yok mu ya Rab, af yok mu ya Rab Ya Rab, ya Rab of! Af yok mu ya Rab

Ben Banayım Ben bana yollarda gezdim Bu yanlızlığımdan bezdim Duydum sevdiğimde gitmiş O zaman canımdan geçmiş *** Ben banayım kardaş ben banayım Suya yazmışlar yazımı kime yanayım Ben banayım kardaş ben banayım Felek vurmuş sillesini kime yanayım

Gecelerde Bende kar yağarken sende bahar var Bende gün batarken sende gün başlar Ben bu hasretinle Ben bu gecelerde *** Sende gittiğin zaman Çıldırırım duramam Dertlerim aman aman Ah bu gecelerde *** Yanlızlığa vururum Gecelerin olurum Kendi kendimi bulurum Ah bu gecelerde

Sen Farkında Değilsin Hasret dağları sardı Sen farkında değilsin Son umut sende kaldı Sen farkında değilsin Böyle sessiz oluşun umursamaz duruşun Yüreğimde bir kurşun sen farkında değilsin Bir çılgınım yolunda ben sen oldum sonunda Herkes bunun farkında sen farkında değilsin Gözlerim ufka dalar İçimde volkan yanar Senin için ölen var Sen farkında değilsin

Senin İçin Gökyüzünde kuş olsam seni görür inerdim Ufukları rüzgarları senin için yenerdim Bu alemin her satıra gökyüzünün bin katına Kederlerin inadına senin için gülerdim

Sus Duyan Olur Belli etme sen sevgimi Aşkımızı yıkan olur Gizli söyle sevdiğini Sus ne olur duyan olur Eller girer aramıza Yaşananlar hayal olur Dert katarlar aşkımıza Sus ne olur duyan olur Yüreğimde bir kor yaşar Dile düşen aşk zor yaşar Yerin göğün kulağı var Sus ne olur duyan olur

Çekerim Giderim Bir kez aramadın bir kez sormadın Sanki benden hiç bir şey almadın Sanki sende hiç yalnız kalmadın Artık bende seni, seni aramam Çekerim giderim Ben de kıyarım sevgime Yanarım ölürüm Belli etmem bile kendime Aramam hiç aramam Zaten alıştırdın yalnızlığa Yerim ben kendimi Artık ölsem bile seni aramam Duygusuz mu sandın her insanı Ben hiç unutmadım gittiğin anı Bu da hayatımın en inat yanı Artık ben de seni, seni aramam Çekerim giderim Ben de kıyarım sevgime Yanarım ölürüm Belli etmem bile kendime Aramam hiç aramam Zaten alıştırdın yalnızlığa Yerim ben kendimi Artık ölsem bile seni aramam